Как всяка зодия разбива сърца и кой го прави най-често

И ма хора, които влизат в живота ни като буря – носят обещания за промяна, изпълват тишината с думи и ни карат да повярваме, че сме открили пристан. Проблемът с тях не е, че не могат да обичат, а че се влюбват в идеята за любовта, но се плашат от нейната тежест.

Те разбиват сърца не винаги със злоба, а с отсъствие. С обещания, които избледняват в момента, в който ежедневието замени еуфорията. Разочарованието от тях боли най-много, защото идва неочаквано – точно когато си започнал да градиш планове върху пясъчните им основи.

Да разочароваш някого във връзка често е признак на вътрешен дефицит – бягство от самия себе си, което оставя другия да събира парчетата. Но в края на деня, тези, които си тръгват лесно, губят най-много: те остават вечни туристи в чужди сърца, без никога да познаят спокойствието на това да останеш.

Астролозите са класирали зодиите, които най-често разочароват във връзките. Този списък може да ви помогне да разберете по-добре партньорите и любимите си хора. Вижте го в нашата галерия.

