11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

Д ете на 11 години е без сериозни наранявания след катастрофа тази сутрин в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Според получения сигнал в полицията около 7:30 ч. детето е било блъснато от лек автомобил, докато пресича на пешеходна пътека на кръстовище между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец".

Жена с джип блъсна дете на пешеходна пътека

Шофирала е жена на 41 години. Пробата ѝ с дрегер за употреба на алкохол е отрицателна.

При друг случай на 10 март две момичета на по 11 години бяха блъснати от автомобил, докато пресичали на пешеходна пътека в Лом.