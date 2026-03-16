Последният свидетел, видял Джон Ф. Кенеди-младши жив, е имал лошо предчувствие преди фаталния полет

П оследният човек, видял Джон Ф. Кенеди-младши, съпругата му Каролин Бесет-Кенеди и нейната сестра Лорън Бесет живи, е почувствал „дълбока тревога“, докато наблюдавал как те се качват в малкия си самолет преди близо три десетилетия, пише The Post .

Кайл Бейли, лицензиран пилот, бил толкова притеснен от метеорологичните условия в онази съдбовна нощ на 1999 г., че отменил собствения си полет от летището в окръг Есекс, откъдето потеглили тримата. Въпреки предчувствието си, Бейли не споделил безпокойството си с Кенеди, който само часове по-късно се разбива в Атлантическия океан край бреговете на Мартас Винярд.

„Прибрах се при майка си онази вечер и казах нещо от рода на: „Току-що видях Кенеди-младши на летището. Надявам се някой ден да не се убие с този самолет“, спомня си Бейли пред Fox News.

Бейли разказва за събитията, довели до трагедията, в новата си книга „Свидетел: Фаталният полет на Кенеди-младши“ (Witness: JFK Jr.’s Fatal Flight), на фона на подновения обществен интерес към младата двойка Кенеди.

Всичко изглеждало нормално през деня - издателят на списание „George“ преминал забързано покрай Бейли, за да си купи бутилка вода и банан от магазина на летището преди полета. Времето било горещо и влажно - типичен юлски ден в Ню Йорк, докато покачващите се температури не влошили видимостта с настъпването на нощта.

„Забелязах, че разликата между температурата и точката на оросяване се стопяваше“, обяснява пилотът.

„В метеорологията това означава много висока вероятност от образуване на приземна мъгла. В случая на Джон, вероятно не му е било казано или той не е знаел. Не можеш да го виниш за това, което не знае“, казва още той.

Бейли знаел от опит, че в такива влажни летни нощи мъглата и ниската видимост са сериозен проблем, особено при полет над вода. За пилот, който лети по правилата за визуални полети (VFR), загубата на хоризонта в пълна тъмнина е „като скок от ръба на земята в море от мрак“.

Бейли отменил своя полет, но наблюдавал как Кенеди приключва предпилотната проверка, сестрите Бесет се качват на борда и малкият самолет излита в 20:38 ч. Младият пилот не видял дали с тях се е качил инструктор и не знаел, че Кенеди е поискал „да лети сам“.

„Видях тримата да се качват, но не бях фиксиран в самолета през цялото време и не бях сигурен дали към тях не се е присъединил инструктор. Затова не казах нищо. Просто се надявах да не е сам. Условията не бяха ужасни, но не бяха и добри“, спомня си Бейли.

Самолетът Piper Saratoga бил нов за Кенеди - по-сложна и мощна машина от предишната, която той наскоро бил продал.

Разследващите установяват, че катастрофата е станала малко повече от час след излитането.

Кенеди е претърпял пространствена дезориентация над водата поради липсата на визуални ориентири.