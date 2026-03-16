България

Самолети цистерни от САЩ пристигнаха в Румъния за участие в конфликта в Близкия изток

Самолетите са пристигнали със съответния придружаващ персонал от военни

16 март 2026, 12:18
Източник: БТА

П ървите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния съгласно с искането на САЩ за временно разполагане на сили и оборудване, което участва в конфликта в Близкия изток, съобщава телевизия Диджи 24.

Миналата седмица румънският парламент одобри временно разполагане за период от 90 дни на самолети за зареждане на гориво и оборудване за наблюдение и сателитна комуникация в контекста на американско-израелската военна операция срещу Иран.

МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

Първите три самолета цистерни KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя в база 90 в столицата Букурещ. Самолетите ще бъдат презаредени, след което ще излетят към база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца. Оттам на практика ще започнат мисиите си за презареждане във въздуха. Това са самолети, използвани за презареждане на бойни самолети като F-15, F-22 или F-35, информира телевизия Диджи 24.

Румъния разреши достъп на САЩ до военните си бази заради конфликта с Иран

Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди новината и посочи, че през следващите дни трябва да пристигнат още самолети, а техният брой е определен в решението на парламента.

Самолетите са пристигнали със съответния придружаващ персонал от военни, отбелязва Диджи 24.

Американски самолети цистерни Румъния Близък изток САЩ Временно разполагане Презареждане във въздуха Иран Румънски парламент Военни бази 135 Stratotanker
Последвайте ни

По темата

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

pariteni.bg
Как да спрем териториалната агресия при кучето си

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 4 минути

Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти от първа необходимост

Хасан Адемов: Мина времето, когато пред асансьора на парламента се раздаваха публични средства

България Преди 16 минути

Социалният министър коментира великденските добавки за пенсионерите и социалната политика

Любопитно Преди 48 минути

Астролозите са класирали зодиите, които най-често разочароват във връзките. Този списък може да ви помогне да разберете по-добре партньорите и любимите си хора

Еврокомисарят по отбраната: ЕС може да пострада от ракетни удари от Иран и руско нападение

Свят Преди 1 час

Войната в Иран може да ни се отрази не само с поскъпването на енергията, но и с ракетни нападения, добави той

Любопитно Преди 1 час

Звездите говорят: Кристияна Велчева (Astro Speaks) гостува в The Voice cast

България Преди 1 час

Майката на Николай Златков разпространи снимки на рани, които липсват в експертизата, и разкри данни за два проектила в черепа му. Близките на шестимата загинали настояват за независима компютърна томография на телата, за да пробият месеците на информационно затъмнение и съмнения за манипулация на разследването

Стефка Костадинова в листите на ДПС

България Преди 1 час

Костадинова загуби изборите за нов управленски мандат на БОК на 19 март 2025 година

Свят Преди 1 час

66-годишната Фъргюсън не е засичана от декември 2025 г., когато присъства на кръщенето на едногодишната си внучка Атина. Близки до нея източници потвърждават, че в момента тя вероятно се намира в чужбина, където обмисля следващите си ходове

България Преди 1 час

На мястото има задимяване

Крум Зарков: От БСП ще ангажираме всичките си сили, за да пазим всеки глас, изразен почтено

България Преди 1 час

Щом някой си продава гласа, има друг, който го купува, каза той

Малкият принц Уилям с родителите си принц (сега крал) Чарлз и принцеса Даяна през 1983 г.

Невиждана снимка на принцеса Даяна: Принц Уилям трогна в Деня на майката

Любопитно Преди 1 час

Непоказваното досега изображение от личния архив на семейството, показва Даяна с двегодишния Уилям през 1984 г.

Свят Преди 1 час

Машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина

Свят Преди 2 часа

Пекин подчертава, че разполага с достатъчно енергийни ресурси, въпреки ограниченията върху потока на петрол през Ормузкия проток и натиска от страна на САЩ

НОИ изплаща великденските надбавки с априлските пенсии

България Преди 2 часа

Добавките ще бъдат включени заедно с пенсиите за април 2026 г.

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 2 часа

Макар че в нощта на „Оскар“-ите всички погледи бяха насочени към Тимъти Шаламе, неговата приятелка Кайли Дженър също успя да привлече вниманието. Тя впечатли с огнено червена изрязана рокля и 200 карата диаманти

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Хъдсън се появи с диаманти за 35 млн. долара, а наситените цветове от Chanel и Louis Vuitton и изящните флорални мотиви от Dior и Givenchy белязаха най-престижния червен килим в Холивуд

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Домашен пилинг – захар, кафе и папая са тайният ключ към красотата

Edna.bg

Блясък, пера и кристали: Роклите от Оскарите, за които всички говорят

Edna.bg

Грациите ни с открита тренировка преди Световната купа в София

Gong.bg

Историческа нощ! Собственик на клуб от Висшата лига с "Оскар"

Gong.bg

840 евро за вода: Защо домакинства от София получиха шокиращи фактури

Nova.bg

Два пъти в рамките на час: Заловиха млад водач да шофира с близо 200 км/ч в Сливенско (СНИМКА)

Nova.bg