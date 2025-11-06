Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев

П арламентът създаде временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, както и техните фондации на територията на България, финансиращи физически или юридически лица и НПО.

Комисията има за цел още установяване на свързаността им с партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

Пеевски иска парламентарна комисия за разследване на дейността на фондациите на Сорос в България

„За” гласуваха ДПС-НН, „Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. ГЕРБ се разделиха и гласуваха с „против” и „въздържал се”.

Санкциите по „Магнитски” станаха повод за спор в кулоарите на парламента. Бойко Борисов отговори на твърденията на „Продължаваме промяната – Демократична България” от миналата седмица, че Мария Габриел е водила преговори с Великобритания. „Не знам Мария Габриел дали е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър, с Дейвид Камерън. И за Пеевски ли? Аз говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции. Говорил съм и за Манолев, включително. По тези теми сме говорили многократно с Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов – по санкциите, как да паднат на Делян Пеевски. И съдействаха на максимум”, коментира председателят на ГЕРБ.

НС отхвърли предложението за временна комисия за фондациите на Сорос

В позиция Христо Иванов отвърна на думите на Борисов. „Категорично невярно е, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британските санкции по отношение на Делян Пеевски”, коментира той, цитиран от NOVA.

Според Асен Василев казаното от председателя на ГЕРБ е невярно. „Абсолютна лъжа. Аз съм предложил да се разширят санкциите”, заяви председателят на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Пеевски: С комисията “Анти-Сорос” имаме шанс да си възвърнем държавата

Отговор дойде и от Британското посолство в София:

„Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства.

Санкциите остават в сила.

Край”.

НС създаде временна комисия заради закона "Магнитски"

Лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски не коментира тази тема, но отвори нов фронт, като отново повдигна въпроса за изборите в Пазарджик – с нови снимки, за които твърди, че са свързани с Бойко Рашков. „Още по-опасно е влиянието на тази мрежа за влияние, наречена „Отворено общество“ на милиардера Джордж Сорос, а по-късно и на сина му Александър, върху политическия и обществения живот в България”, твърди Йордан Цонев.

Взимали ли са депутати пари от санкционираните по "Магнитски"?

„От ДПС – НН да предложат разследване на Сорос е все едно пиромани да ходят и да гасят пожар. Защото когато избирахме регулаторите, не остана стипендиант на Сорос, който да не беше подкрепен от страна на ДПС – НН”, каза Георги Иванов от „Възраждане”.

„Ние от ИТН ще подкрепим създаването на такава комисия, защото считаме, че следва да бъде анализирано въздействието и влиянието на Сорос върху политически партии, медии и бизнес структури, които влияят на общественото мнение”, допълни Александър Рашев от ИТН.