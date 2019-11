Кой превеждаше на срещата Борисов-Тръмп в Белия дом

В черашната среща между българския министър-председател Бойко Борисов и американския държавен глава Доналд Тръмп продължава да предизвиква коментари в професионалните среди, а и в социалните мрежи.

Обсъжданията се концентрират върху различни аспекти от посещението на Борисов в САЩ, от повдигнатите въпроси за отпадането на визите за българи до американските оръжия, които българската страна купува.

Разговорът между Борисов и Тръмп обаче не би бил възможен без помощта на преводачите, които често остават в сянка.

Мъжът, който превеждаше на американския държавен глава от български, всъщност е българският учен – д-р Йонко Мермерски.

Авторитетният учен, специалист в сферата на химическите науки, е син на проф. Христо Мермерски, известен с книгите си за качествата на природната медицина и лечебните свойства на здравословното хранене.

Д-р Йонко Мермерски е автор на над 30 книги в областта на химията и природната медицина. Изследвания на българина са публикувани в превод на над 10 езика.

"I want to just thank the prime minister of Bulgaria for being here." Earlier, President Trump met with Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov in the Oval Office. pic.twitter.com/eoa1TkbXhb

Българският учен е създател на много патентовани изобретения, като най-емблематичните сред тях са най-ефективната мултифункционална добавка за дизелово и бензиново гориво в света, единствените в света пробиотични капсули с множествени приложения и други.

Д-р Йонко Мермерски е завършил средното си образование в Националната природоматематическа гимназия в София.

U.S. President Donald Trump welcomed Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov to the White House on Monday. Trump and his Bulgarian counterpart will participate in bilateral meetings, focusing on the Black Sea region, as well as Ukraine and Russia. pic.twitter.com/ujVMFIB9FK