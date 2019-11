Тръмп към Борисов: Пример сте за Германия (ВИДЕО)

В Белия дом започна срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и българския премиер Бойко Борисов, след която следват разширени дискусии на двете официални делегации. В българската участват вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов, министрите на финансите и на икономиката Владислав Горанов и Емил Караниколов.

В началото на разговора Тръмп заяви, че се радва да посрещне Борисов и че българският народ е приятелски за Америка. Попитан дали би посетил България,

стопанинът на Белия дом заяви, че би дошъл, ако бъде поканен.

Radio Free Europe: Какво ще иска Тръмп от Борисов

Борисов изтъкна, че България харчи над 3% от БВП за отбрана, което е повече от исканите от Тръмп 2%. Чувайки това, американският президент похвали страната ни: "Вие сте пример за Германия".

"България купува страхотни американски оръжия, най-добрите в света", каза още Тръмп.

Двамата лидери също така са обсъдили визовия режим.

"Може и да паднат визите, със сигурност ще го обсъдим",

заяви Тръмп пред журналистите в Овалния кабинет.

ВИЖТЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕМИЕРА В САЩ В СНИМКИ

"Високо оценявам стратегическото ни партньорство със САЩ. За мен беше голяма чест и привилегия да се запозная с президента Доналд Тръмп", туитна българският премиер Бойко Борисов.

I highly appreciate our strategic partnership with the United States. It was a great honor and privilege for me to meet @realDonaldTrump at the #WhiteHouse . pic.twitter.com/R3YH34jnMr