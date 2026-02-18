Кой е Емил Дечев - кандидат за служебен министър на вътрешните работи (Биография)

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

К андидатът за служебен премиер Андрей Гюров официално представи състава на своя кабинет, като за един от най-ключовите постове – този на министър на вътрешните работи – посочи опитния юрист Емил Дечев.

Назначението на Дечев в МВР се приема като знак за стремеж към професионализация и отдалечаване от партийните влияния в силовия сектор. Като човек, чиято кариера е преминала основно в съдебната зала, той влиза в министерството със заявка за стриктно спазване на закона и осигуряване на спокойна среда за провеждане на вота.

Кой е Емил Дечев?

Дечев е роден на 5 май 1970 г. в Плевен. Завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. и година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба.

Емил Дечев е сред утвърдените имена в българската правосъдна система с близо 30-годишен юридически стаж. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като по-късно специализира право на Европейския съюз в престижния университет в Нанси, Франция.

Професионален път:

В съдебната система: Кариерата му започва като следовател в Столичната следствена служба през 1997 г. След това преминава през всички нива на съдебната власт, като от 2012 г. е съдия в Наказателното отделение на Софийския градски съд.

Обществена дейност: Дечев е известен като активен член на Съюза на съдиите в България (ССБ) и защитник на съдебната реформа.

През 2017 г. Емил Дечев е кандидат за член на Висшия съдебен съвет. През 2022 г., по време на управлението на кабинета на Кирил Петков, Дечев става третият заместник-министър на правосъдието в екипа на Надежда Йорданова. Същата година, когато министър на правосъдието в служебния кабинет е Крум Зарков, Емил Дечев запазва поста си и отговаря за функционирането на дирекция "Българско гражданство".