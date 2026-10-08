Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

- МОН представи рейтинга на висшите училища за 2026 г.
- Рейтингът сравнява образование, наука и реализация на завършилите.
- През 2025 г. най-високи доходи са получавали завършилите „Военно дело“ и „Информатика“.
Какво казва рейтингът на висшите училища
Днес общо 51 университета получиха годишна оценка на базата на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица, предава NOVA.
От просветното министерство представиха Рейтинговата система за 2026 г., като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас.
Все повече завършили висше образование се реализират на българския пазар на труда, а средният облагаем доход на висшистите е нараснал около три пъти през последното десетилетие, показват данните от тазгодишното издание на рейтинговата система. Информацията беше представена от Георги Стойчев от Министерството на образованието и науката.
По думите му системата потвърждава три трайни положителни тенденции – подобряване на реализацията на завършилите на пазара на труда, повишаване на конкурентоспособността на българското висше образование и подобряване на количеството и качеството на научната дейност.
„За единица време изследователите в българските висши училища създават между два и три пъти повече научни публикации, които са между два и три пъти по-влиятелни в сравнение със ситуацията отпреди десетина години“, посочи Стойчев.
- Все повече висшисти остават да работят в България
Делът на завършилите висше образование, които не се реализират в страната, е намалял двойно за последното десетилетие. В същото време средният облагаем доход на висшистите се е увеличил около три пъти и вече достига приблизително 1600 евро.
Според Стойчев данните показват, че инвестицията във висше образование се изплаща, като има значение и дали човек продължава обучението си от бакалавърска към магистърска степен.
Най-бързо са нараснали доходите на завършилите професионално направление „Военно дело“ – с 280% за последните четири години. Следват завършилите „Национална сигурност“, при които увеличението е над 190%.
В същото време най-малък ръст на доходите се отчита при завършилите „Математика“, „Информатика“ и „Компютърни науки“. До 2022 г. именно „Информатика и компютърни науки“ са оглавявали класацията по доходи, но оттогава насам водещо е „Военно дело“.
Въпреки високите доходи в това направление обаче, интересът към него остава по-нисък. Около една четвърт от местата по държавна поръчка остават незапълнени. Подобна е ситуацията и при „Математика“, въпреки че направлението е сред десетте, които осигуряват най-високи доходи.
- Чуждестранните студенти у нас са се удвоили
За последното десетилетие делът на чуждестранните студенти в българските висши училища се е удвоил и вече достига близо 9%, което е съпоставимо със средното ниво за Европейския съюз.
България обаче продължава да бъде нетен износител на студенти – българите, които учат в чужбина, са повече от чуждестранните студенти, които се обучават у нас.
Министърът на културата Евтим Милошев отбеляза, че все по-голяма част от младите хора, които завършват висше образование, се реализират бързо и в сферите, в които са се обучавали. „Все по-добра реализация имат кадрите, които освен първата бакалавърска степен надграждат образованието си в магистърска степен“, посочи Милошев.
България е сред водещите държави в Европа по привличане на чуждестранни студенти в определени професионални направления. При медицината например 58% от студентите у нас са чужденци.
- Кои университети оглавяват класациите
Рейтинговата система включва 52 класации по професионални направления и квалификационни степени. Около половината от всички студенти в страната се обучават само в осемте най-големи университета, а останалата половина – в други 43 висши училища.
Нито един университет не е първи във всички професионални направления. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ оглавява 22 класации, Техническият университет – София е начело в шест, а Медицинският университет – София е първи в пет от петте направления, в които предлага обучение. Химикотехнологичният и металургичен университет и Аграрният университет в Пловдив са първи в три от три професионални направления. Тракийският университет и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив имат по две първи места.
Общо университетите в София оглавяват 44 от класациите, а висшите училища извън столицата – 12. Само една от класациите е оглавена от частен университет.
- За какво е важна не само специалността, но и мястото, на което тя се изучава?
Според Стойчев професионалните направления могат условно да бъдат разделени на три типа. При първия е от голямо значение не само какво се учи, но и в кой университет. Сред примерите са „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Администрация и управление“.
При „Икономика“ например разликите между първия и последния университет в класацията са свързани не само с резултатите в рейтинговата система, но и с начина, по който завършилите се реализират на пазара на труда. Тази година при магистърските програми първото място в направлението „Икономика“ се дели между Софийския университет и УНСС.
При други направления обаче университетът, в който се учи, има по-малко значение. Такъв пример е „Медицина“, където резултатите на завършилите в София, Пловдив, Варна и Плевен са близки. Подобна е ситуацията при „Педагогика“ и „Военно дело“.
- Исторически висок успех от дипломата за средно образование
Тази година средният успех от дипломата за средно образование на приетите студенти е достигнал исторически най-високо ниво, откакто съществува рейтинговата система – около 5,16.
Данните показват и каква е вероятността завършилите определено професионално направление да упражняват професията, за която са се обучавали. При завършилите „Педагогика“ например над 33% работят като учители по общообразователна подготовка, а близо всеки четвърти завършил „Филология“ работи като учител.
Рейтинговата система измерва и достъпността на висшето образование. Всеки трети студент е първо поколение студент – неговите родители не са завършили висше образование. Около 2% от студентите идват от семейства, в които нито един от родителите няма образование над основното.
Според данните 75% от студентите заявяват, че редовно посещават упражнения, докато лекциите посещават около 50%.
Рейтинговата система може да видите ТУК.