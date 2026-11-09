България

Надзорният съвет на НОИ обсъжда проектобюджета на ДОО

Минималният осигурителен доход става 660 евро, максималният достига 2400 евро, а пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило

Василена Василева Василена Василева

9 ноември 2026, 07:06
Надзорният съвет на НОИ обсъжда проектобюджета на ДОО
Източник: AP/БТА

Н адзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) ще обсъди днес проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. В него са заложени промени в осигурителните доходи, пенсиите и социалните обезщетения, включително увеличение на майчинството през втората година и по-висока компенсация за майките, които се върнат по-рано на работа.

Майчинството през втората година се увеличава на 450 евро

Според разчетите минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще бъде увеличен на 660 евро от 1 януари 2027 г. Това е размерът на предвидената минимална работна заплата за страната. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се предлага да нарасне от сегашните 2300 на 2400 евро.

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и квалификационни групи професии също ще бъдат актуализирани. Предвижда се увеличението им да бъде с 6,4% от началото на следващата година.

Осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване се предвижда да останат на сегашните си нива. Промяна обаче е заложена в разпределението на вноските между работодателите и осигурените лица за държавните служители и заетите в съдебната система.

  • Как ще се увеличат пенсиите

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г. по т.нар. швейцарско правило. Според предварителните разчети увеличението се очаква да бъде между 7 и 8%.

Предвижда се минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да достигне 374,62 евро от 1 юли. Максималният размер на пенсията пък се очаква да нарасне до 1874 евро спрямо сегашните 1738,40 евро.

Прогнозата е средната пенсия през 2027 г. да достигне 587,70 евро при 543,46 евро за настоящата година.

В проектобюджета са предвидени и 50 евро коледни добавки за най-уязвимите пенсионери.

  • Повече пари за майките и по-високи обезщетения за безработица

Промени се предвиждат и при обезщетенията за отглеждане на малко дете. Сумата за втората година от майчинството се предлага да бъде увеличена от сегашните 398,81 на 450 евро месечно.

Друга промяна засяга майките, които решат да се върнат на работа, преди детето им да навърши две години. В този случай те ще могат да получават 75% от обезщетението за отглеждане на дете вместо досегашните 50%.

Увеличение е заложено и при обезщетенията за безработица. Минималното дневно обезщетение се предвижда да нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро.

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице също се предлага да бъде увеличена – от 276,10 на 660 евро.

  • Над 16,5 млрд. евро разходи за осигурителната система

Общият размер на планираните разходи в бюджета на ДОО за 2027 г. е малко над 16,5 млрд. евро. Най-голямата част от средствата ще бъде насочена към изплащането на пенсии – над 14,66 млрд. евро.

Редактор: Василена Василева
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