Свят

Новата опасност: Когато болестите се превърнат в оръжия

Известно е, че на някои места се правят тайни изследвания с биологични оръжия, които да повишат унищожителния им ефект, а навлизането на изкуствения интелект увеличава тези потенциални опасности

9 ноември 2026, 06:40
Новата опасност: Когато болестите се превърнат в оръжия
Източник: istockphoto

В бъдеще е възможно с изкуствения интелект (ИИ)  да се злоупотребява и за развитието на нови биологични оръжия. Това може да звучи като научна фантастика, но междувременно е тема за изследователите, службите за сигурност и международните организации, съобщи Deutsche Welle.

Напредъкът в биотехнологиите позволява патогените да бъдат все по-точно анализирани и видоизменяни. Чрез ИИ количествата данни могат да се оценяват все по-бързо. Затова експертите посочват, че с модерните технологии в дългосрочен план би могло да се злоупотреби и за развитието на биологични оръжия.

Службите за сигурност също наблюдават развитието със загриженост. Шефът на британското вътрешно разузнаване МИ5 Кен Маккалъм предупреди, че в бъдеще ИИ може да повиши опасността от съществуващите или от нови биологични оръжия, особено ако са в ръцете на т.нар. недържавни играчи.

Биологичните оръжия - между науката и злоупотребата

Актуалността на дебата личи в доклад от септември на американската компания „Anthropic", която работи в сферата на ИИ. По данни на компанията, идентифицирани и блокирани са били много опити, в рамките на които изследователи са искали да използват ИИ за възможни разработки на биологични оръжия. От доклада се разбира, че става дума за манипулиране на микроорганизми с цел да се подсили заразният ефект от тях, както и за проекти с варианти на птичия грип, които по-лесно биха могли да се предават на бозайници.

Същевременно от „Anthropic" подчертават, че тези изследвания могат да служат както за медицинска превенция, така и за военни цели. Именно това трудно разделение между легитимната наука и възможните злоупотреби е смятано за един от най-големите проблеми при контрола над модерните биотехнологии.

Какво представляват биологичните оръжия?

Опасенията, свързани с биологичните оръжия, изобщо не са нови. За биологични средства се смятат редица патогени, сред които бактерии, вируси, гъбички или определени биологични токсини. Известни примери са антраксът, чумата, едрата шарка или ботулиновият токсин. Антраксът е едно от най-известните биологични оръжия. Устойчивите спори могат дълго време да оцелеят в околната среда и са били изследвани и в рамките на държавни програми за биологични оръжия.

Световната здравна организация (СЗО) и ООН дефинират биологичните оръжия като съзнателното използване на биологични субстанции с цел да се навреди на хора, животни или растения. Биологичното оръжие обикновено се състои от два компонента: от биологична субстанция и система, която я разпространява. Експертите говорят за „агент" (вируси или бактерии) и „система за доставка". Към системите могат да спадат ракети, инсталации за разпръскване или заразени храни. Заедно с ядрените и с химическите оръжия, биологичните спадат към т.нар. ABC-оръжия (атомни, биологически и химически оръжия). Те спадат към оръжията за масово поразяване.

Какви са разликите с химическите оръжия?

Разликата между биологичните и химическите оръжия е в начина им на действие. Химическите оръжия вредят на хората чрез токсичното действие на химически вещества като зарин или иприт. Ефектът често настъпва за секунди или минути. Пример за това са атаките с отровни газове като хлор или иприт по време на Първата световна война и използването на нервно-паралитичния газ зарин по време на гражданската война в Сирия.

Биологичните оръжия от своя страна причиняват инфекциозни заболявания. Ефектът им може да се прояви след часове, дни или дори седмици. Освен това някои патогени могат да се разпространяват от човек на човек, което прави последствията им трудно предвидими. Иначе казано, химическите оръжия действат чрез непосредствената си токсичност, докато биологичните предизвикват заболявания.

По цял свят ли са забранени биологичните оръжия?

Да, над биологичните оръжия е наложена международна забрана - чрез приетата през 1975 година Конвенция за забрана на биологичните оръжия. Към споразумението са се присъединили 189 държави, но държави като Египет, Сирия или Израел не са ратифицирали или подписали конвенцията. Тези, които са го направили, се задължават да унищожат всички запаси, производствени съоръжения и транспортни средства.

Над химическите оръжия също е наложена международна забрана, като контролът върху тях е значително по-развит. Ситуацията се контролира от Организацията за забрана на химическите оръжия, която може да провежда инспекции и да контролира унищожаването на запасите от химически оръжия.

Спрямо биологичните оръжия обаче подобна система за контрол не съществува. Държавите се опасяват, че инспекциите биха могли да разкрият чувствителни данни от изследванията в сферата на медицината, фармацевтичната промишленост или биотехнологиите. Затова контролът се основава предимно на прозрачност, доброволно съобщаване и международно доверие.

Защо биологичните оръжия се откриват и контролират толкова трудно?

Разкриването на програми за биологични оръжия е много по-трудно от контрола върху ядрените или химическите оръжия. Много от технологиите, които се използват за разработването на биологични оръжия, имат и гражданско приложение. Същите лабораторни уреди, използвани за разработването на ваксини или лекарства, теоретично могат да се използват и за военни изследвания.

Експертите говорят за проблем с "двойното предназначение": научните изследвания могат едновременно да служат за мирни медицински цели и за военни цели. Към това се добавя и обстоятелството, че една биологична атака на пръв поглед може да изглежда като естествена епидемия - истината може да се установи едва след подробни изследвания.

Вероятно поради това биологичните оръжия са били използвани многократно в историята. Има исторически сведения както за отровени кладенци, така и за жертви на епидемии при обсади. Ефективността на този вид методи обаче е спорна.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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