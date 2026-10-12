Зеленски съобщи за руски удари след обявеното от Тръмп енергийно примирие

- Зеленски съобщи за продължаващи руски удари по енергийната инфраструктура, според него атаки с дронове засегнали Киев и Харковска област след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие.
- Примирието все още не е потвърдено като договореност от двете страни, Зеленски заяви, че очаква подробности, а Москва не е потвърдила публично участието си. По данни на украинския президент през последната седмица са извършени над 200 удара по електроенергийни обекти и още 17 по нефтена и газова инфраструктура.
- Великобритания и Канада подкрепиха призива за енергийно примирие, британският премиер Анди Бърнам заяви, че Украйна е готова, ако Русия прекрати атаките, а канадският премиер Марк Карни също изрази подкрепа.
Зеленски: Не искам да сме в "менюто" за Путин
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е информирал председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за руски удари по енергийни обекти в Украйна, нанесени след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за енергийно примирие, предаде Укринформ.
„Информирах (Урсула фон дер Лайен – бел. ред.) за жестоките руски удари, които продължават без прекъсване. Точно преди разговора ни руснаците нанесоха удар с дрон „Шахед“ по електроцентрала в Киев и много райони бяха засегнати от прекъсвания на електрозахранването. По-късно последваха удари по енергийни обекти в Харковска област. И това вече беше СЛЕД изявлението на президента на САЩ за енергийно примирие“, отбеляза Зеленски в публикация във „Фейсбук“.
По думите му в тези условия надеждната подкрепа от партньорите е реална защита на живота и гаранция, че Русия няма да успее да сломи Украйна.
„Ние много ценим всички реални стъпки в подкрепа на нашата отбрана и на нашия народ“, добави той.
Володимир Зеленски съобщи за прекъсвания на електрозахранването в части от Украйна.
Зеленски и Фон дер Лайен обсъдиха актуалните направления на сътрудничеството между Киев и ЕС, както и решенията, необходими за подкрепата на Украйна.
„Договорихме се с Урсула екипите ни да обсъдят конкретно по-нататъшните ни съвместни действия и координацията на стъпките. Подготвяме се и за откриването на клъстери, така че до края на годината да бъдат отворени всички останали клъстери. Европейският път на Украйна е път към укрепването и на самата Европа“, подчерта украинският президент.
Той благодари на Фон дер Лайен и за европейския транш от 1,24 млрд. евро за отбрана, който вече е постъпил в Украйна, както и за потвърждението, че още около 3 млрд. евро военна помощ ще бъдат отпуснати на страната през следващата седмица.
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. Зеленски каза, че не е запознат с обявеното от Тръмп споразумение между Киев и Москва за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и очаква повече подробности.
🇺🇦 Zelensky says Russia struck Ukraine's energy infrastructure more than 200 times in one week as Trump's ceasefire announcement remains unconfirmed by Moscow President Volodymyr Zelensky says Russian forces carried out more than 200 strikes against Ukraine's electricity generation and transmission facilities over the past week, alongside another 17 strikes targeting oil and gas infrastructure. According to Zelensky, Russian attacks killed more than 150 people and wounded over 700 during the same period. The figures come as President Donald Trump announced Sunday that Russia and Ukraine had agreed to an immediate ceasefire covering energy infrastructure. Kyiv, however, was not informed of an agreement beforehand and is still awaiting details from Washington. Moscow has yet to publicly confirm its participation. Russian attacks continued throughout Sunday. Zelensky reported that Shahed drones remained in Ukrainian airspace and that Russian forces had struck Kharkiv's CHP-5 thermal power plant, even as Washington was announcing the proposed truce. Ukraine has repeatedly offered reciprocal measures to reduce attacks, Zelensky said, arguing that Putin's response had consistently been “nyet.” “We very much hope that he will finally say something different to America, Ukraine and the entire world,” he said, calling for an outcome that would bring an end to the killing and establish a lasting peace. Ukraine has publicly committed to supporting an energy ceasefire if Russia reciprocates. The unresolved question is whether Moscow will make the same commitment, and whether Washington can translate its announcement into an agreement that both sides recognize and implement. 📹 @TabzLIVE https://t.co/N8cDm07ECH— The Tectonic (@thetect0nic) October 11, 2026
Междувременно стана ясно, че Великобритания твърдо подкрепя призива на американския президент Доналд Тръмп за трайно енергийно примирие между Русия и Украйна, което да влезе в сила веднага, заяви в неделя британският премиер Анди Бърнам в публикация в „Екс“ (X), предаде Ройтерс.
„През уикенда Русия засили ударите си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това е атака срещу украинските цивилни граждани, която ги потапя в студ и тъмнина. Обединеното кралство твърдо подкрепя днешния призив на президента Тръмп за незабавно начало на трайно енергийно примирие“, заяви британският премиер.
Бърнам подчерта, че Украйна е готова на подобно споразумение, ако Русия спре атаките си.
По думите му „това е най-добрият начин да се възстанови доставката на енергия и гориво на световните пазари“.
Russia has intensified its strikes on Ukrainian energy infrastructure over the weekend. This is an attack on Ukrainian civilians, plunging them into cold and darkness. The UK strongly supports President Trump's call today for a sustained energy ceasefire to start now. I discussed this with @zelenskyyUa yesterday: Ukraine is ready if Russia stops its attacks. This is the best route to get energy and fuel back into world markets.— Andy Burnham (@andyburnham) October 11, 2026
Канадският премиер Марк Карни също подкрепи енергийно примирие между Русия и Украйна. Това се случи по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп в неделя, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на канцеларията на Карни.
Зеленски: Не искам да сме в "менюто" за Путин
Австралия също заяви, че подкрепя обявеното от Тръмп „енергийно прекратяване на огъня“ между Украйна и Русия, като същевременно призова Москва да „сложи край на неоправданото си нахлуване“ в страната, предаде Франс прес.
„Австралия подкрепя прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, което да бъде спазвано от Русия и да допринесе за справедлив и траен мир при условията, поставени от Украйна“, заяви говорител на австралийското външно министерство.