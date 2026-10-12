Свят

Зеленски съобщи за руски удари след обявеното от Тръмп енергийно примирие

Украинският президент заяви, че дронове „Шахед“ са поразили електроцентрала в Киев, а по-късно са последвали удари по енергийни обекти в Харковска област

12 октомври 2026, 07:00
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  • Зеленски съобщи за продължаващи руски удари по енергийната инфраструктура, според него атаки с дронове засегнали Киев и Харковска област след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие.
  • Примирието все още не е потвърдено като договореност от двете страни, Зеленски заяви, че очаква подробности, а Москва не е потвърдила публично участието си. По данни на украинския президент през последната седмица са извършени над 200 удара по електроенергийни обекти и още 17 по нефтена и газова инфраструктура.
  • Великобритания и Канада подкрепиха призива за енергийно примирие, британският премиер Анди Бърнам заяви, че Украйна е готова, ако Русия прекрати атаките, а канадският премиер Марк Карни също изрази подкрепа.

Зеленски: Не искам да сме в "менюто" за Путин

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е информирал председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за руски удари по енергийни обекти в Украйна, нанесени след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за енергийно примирие, предаде Укринформ.

„Информирах (Урсула фон дер Лайен – бел. ред.) за жестоките руски удари, които продължават без прекъсване. Точно преди разговора ни руснаците нанесоха удар с дрон „Шахед“ по електроцентрала в Киев и много райони бяха засегнати от прекъсвания на електрозахранването. По-късно последваха удари по енергийни обекти в Харковска област. И това вече беше СЛЕД изявлението на президента на САЩ за енергийно примирие“, отбеляза Зеленски в публикация във „Фейсбук“.

По думите му в тези условия надеждната подкрепа от партньорите е реална защита на живота и гаранция, че Русия няма да успее да сломи Украйна.

„Ние много ценим всички реални стъпки в подкрепа на нашата отбрана и на нашия народ“, добави той.

Володимир Зеленски съобщи за прекъсвания на електрозахранването в части от Украйна.

Зеленски и Фон дер Лайен обсъдиха актуалните направления на сътрудничеството между Киев и ЕС, както и решенията, необходими за подкрепата на Украйна.

„Договорихме се с Урсула екипите ни да обсъдят конкретно по-нататъшните ни съвместни действия и координацията на стъпките. Подготвяме се и за откриването на клъстери, така че до края на годината да бъдат отворени всички останали клъстери. Европейският път на Украйна е път към укрепването и на самата Европа“, подчерта украинският президент.

Той благодари на Фон дер Лайен и за европейския транш от 1,24 млрд. евро за отбрана, който вече е постъпил в Украйна, както и за потвърждението, че още около 3 млрд. евро военна помощ ще бъдат отпуснати на страната през следващата седмица.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. Зеленски каза, че не е запознат с обявеното от Тръмп споразумение между Киев и Москва за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и очаква повече подробности.

Междувременно стана ясно, че Великобритания твърдо подкрепя призива на американския президент Доналд Тръмп за трайно енергийно примирие между Русия и Украйна, което да влезе в сила веднага, заяви в неделя британският премиер Анди Бърнам в публикация в „Екс“ (X), предаде Ройтерс.

„През уикенда Русия засили ударите си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това е атака срещу украинските цивилни граждани, която ги потапя в студ и тъмнина. Обединеното кралство твърдо подкрепя днешния призив на президента Тръмп за незабавно начало на трайно енергийно примирие“, заяви британският премиер.

Бърнам подчерта, че Украйна е готова на подобно споразумение, ако Русия спре атаките си.

По думите му „това е най-добрият начин да се възстанови доставката на енергия и гориво на световните пазари“.

Канадският премиер Марк Карни също подкрепи енергийно примирие между Русия и Украйна. Това се случи по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп в неделя, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на канцеларията на Карни.

Зеленски: Не искам да сме в "менюто" за Путин

Австралия също заяви, че подкрепя обявеното от  Тръмп „енергийно прекратяване на огъня“ между Украйна и Русия, като същевременно призова Москва да „сложи край на неоправданото си нахлуване“ в страната, предаде Франс прес.

„Австралия подкрепя прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, което да бъде спазвано от Русия и да допринесе за справедлив и траен мир при условията, поставени от Украйна“, заяви говорител на австралийското външно министерство.

Източник: БТА    
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