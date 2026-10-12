Днес е празник на доброто сърце, ето кой има имен ден

Д нес православната църква отбелязва Четвъртата неделя подир Въздвижение – ден, в който се почитат светите отци от VII Вселенски събор. В същия ден Църквата възпоменава и светите мъченици Пров, Тарах и Андроник, преподобния Козма, епископ Маюмски, както и св. Мартин Милостиви – един от най-обичаните западни светци, почитан и в България.

Седмият вселенски събор се е провел през 787 г. в Никея по времето на императорката Ирина и нейния син Константин VI. Основната му цел била да възстанови почитането на светите икони, забранено по време на иконоборческите спорове. Отците на събора постановили, че иконата не е идол, а свещен образ, който насочва ума и сърцето към Бога, и че почитта, отдавана на иконата, преминава към изобразявания светец. Така тази неделя е символ на вярата, защитена чрез мъдрост и духовна сила, и на победата на православието над ересите. В храмовете се отслужват специални литургии с молитви за единство и просветление.

Светите мъченици Пров, Тарах и Андроник живели през III в., по време на гоненията при император Диоклетиан. Арестувани заради вярата си в Христос и подложени на жестоки мъчения в град Тарс, те не се отрекли от Него и остават пример за непоколебима вярност. Преподобни Козма Маюмски пък е епископ, поет и църковен химнограф от VIII в., съвременник и приятел на св. Йоан Дамаскин, чиито богослужебни песни и канони се изпълняват и до днес.

Св. Мартин Милостиви (Мартин от Тур) е роден през IV в. в Панония (днешна Унгария). Бил е римски войник, който след приемането на християнството се отказал от военната служба и посветил живота си на вярата и милосърдието. Най-известната история за него разказва как споделил наметалото си с измръзнал бедняк, след което насън му се явил Христос, облечен в същата половина. Избран по-късно за епископ на Тур, той се превръща в символ на състраданието и добротата.

В народния календар денят има по-тих и размислен характер, продължавайки есенния духовен цикъл. В някои райони, особено в Северозападна България, в чест на св. Мартин се приготвя курбан за здраве и се раздава хляб на бедни в знак на милосърдие.

На днешния празник на доброто сърце имен ден празнуват всички с имената Мартин, Мартина, Марто, Мартинна и техните производни. Това е ден на помощта към ближния и на вярата, че щедростта и добротата винаги се възнаграждават.