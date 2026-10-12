Къде държите кошчето си за боклук? Експерт разреши дебата за всяка стая в къщата

П редставете си следната ситуация: гост сте в чужд дом, търсите къде дискретно да хвърлите използвана салфетка или опаковка, и изведнъж с ужас осъзнавате, че в цялата стая няма нито едно кошче за боклук, съобщи Daily Mail.

Този сценарий се превръща във все по-чест географски и интериорен феномен. Британската риалити звезда Лорън Гуджър наскоро предизвика бурни дискусии, заявявайки в подкаст, че „никой в нейното обкръжение няма кошче за боклук в кухнята“. Колежката ѝ Сафрон Лемприер я подкрепи: „Не понасям идеята боклукът да стои в стаята. Просто пълня по една малка торбичка на ден и я изнасям веднага“.

Темата запали и социалната мрежа Reddit, където десетки потребители споделят за необичайните навици в домовете на своите близки - от пълната липса на кошчета в банята до скриването им в далечни килери.

Според Джош Браниган, интериорен експерт от Bedkingdom, причината е нарастващата популярност на т.нар. „чист, минималистичен интериор“, при който хората държат да скрият от погледа абсолютно всички битови предмети.

„Това обаче не означава, че трябва напълно да се откажем от практичните неща. Ключът е в баланса между визията и функционалността - домът трябва да изглежда добре, но и да е удобен за живеене“, обяснява Браниган.

Ето и ръководството на експертите за това в кои стаи кошчето е абсолютно задължително и къде е подобре да го избегнем:

1. Кухнята: Задължително (но може да бъде скрито)

Кухнята е мястото, където се образува най-големият обем битов отпадък - от хранителни остатъци до опаковки. Липсата на кошче тук превръща готвенето и почистването в истинско мъчение.

Съвет от дизайнера: Ако не харесвате вида на традиционните кошчета, заложете на вграден механизъм с изтегляне вътре в някой от кухненските шкафове. Друг вариант е елегантен метален модел с педал, съобразен с цвета на мебелите.

Where do YOU keep your bin? Interiors expert settles the debate for every room in the house https://t.co/vRcalVeYYu — Daily Mail (@DailyMail) October 8, 2026

2. Банята: Без дебати - то е жизненоважно

Липсата на кошче в банята е една от най-неприятните изненади за всеки гост. В тази стая ежедневно се изхвърлят памучни тампони, конци за зъби и хигиенни материали.

Съвет от дизайнера: В банята винаги трябва да има малко кошче с капак и педал (за да не се докосва с ръце). Изберете влагоустойчив материал като неръждаема стомана или пластмаса и го поставете до тоалетната чиния или под мивката.

3. Всекидневната: По-добре без него

Всекидневната е място за релакс и посрещане на гости, затова видимото кошче за боклук бързо разваля естетиката на помещението. Тъй като то обикновено е в близост до кухнята, отпадъците лесно могат да се пренасят там.

Съвет от дизайнера: Ако все пак имате крещяща нужда от такова, избягвайте пластмасовите кофи. Заложете на стилна декоративна кошничка от ратан или дърво, която се връзва с останалите мебели.

4. Спалнята: Малко и дискретно

Ако използвате спалнята за гримиране, работа или просто обичате да четете там, малкото кошче е изключително удобно за изхвърляне на кърпички и дребни опаковки.

Съвет от дизайнера: Изберете компактен модел в неутрален цвят и го приберете дискретно до тоалетната масичка или под работното бюро.

5. Домашният офис и градината: Практично улеснение

За тези, които работят от вкъщи, хартиените отпадъци и опаковките бързо претрупват бюрото. Проста количка за хартия под масата върши чудесна работа. За градината или терасата пък е добре да предвидите устойчиво на атмосферни влияния кошче с плътен капак, което да предпазва от дъжд и животни по време на барбекю или вечеря на открито.