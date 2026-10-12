Любопитно

Къде държите кошчето си за боклук? Експерт разреши дебата за всяка стая в къщата

От липса на кошче в кухнята до срамни ситуации за гостите в банята - минимализмът завладява домовете, но за сметка на практичността

12 октомври 2026, 06:32
Къде държите кошчето си за боклук? Експерт разреши дебата за всяка стая в къщата
Източник: iStock

П редставете си следната ситуация: гост сте в чужд дом, търсите къде дискретно да хвърлите използвана салфетка или опаковка, и изведнъж с ужас осъзнавате, че в цялата стая няма нито едно кошче за боклук, съобщи Daily Mail.

Този сценарий се превръща във все по-чест географски и интериорен феномен. Британската риалити звезда Лорън Гуджър наскоро предизвика бурни дискусии, заявявайки в подкаст, че „никой в нейното обкръжение няма кошче за боклук в кухнята“. Колежката ѝ Сафрон Лемприер я подкрепи: „Не понасям идеята боклукът да стои в стаята. Просто пълня по една малка торбичка на ден и я изнасям веднага“.

Темата запали и социалната мрежа Reddit, където десетки потребители споделят за необичайните навици в домовете на своите близки - от пълната липса на кошчета в банята до скриването им в далечни килери.

Според Джош Браниган, интериорен експерт от Bedkingdom, причината е нарастващата популярност на т.нар. „чист, минималистичен интериор“, при който хората държат да скрият от погледа абсолютно всички битови предмети.

„Това обаче не означава, че трябва напълно да се откажем от практичните неща. Ключът е в баланса между визията и функционалността - домът трябва да изглежда добре, но и да е удобен за живеене“, обяснява Браниган.

Ето и ръководството на експертите за това в кои стаи кошчето е абсолютно задължително и къде е подобре да го избегнем:

1. Кухнята: Задължително (но може да бъде скрито)

Кухнята е мястото, където се образува най-големият обем битов отпадък - от хранителни остатъци до опаковки. Липсата на кошче тук превръща готвенето и почистването в истинско мъчение.

Съвет от дизайнера: Ако не харесвате вида на традиционните кошчета, заложете на вграден механизъм с изтегляне вътре в някой от кухненските шкафове. Друг вариант е елегантен метален модел с педал, съобразен с цвета на мебелите.

2. Банята: Без дебати - то е жизненоважно

Липсата на кошче в банята е една от най-неприятните изненади за всеки гост. В тази стая ежедневно се изхвърлят памучни тампони, конци за зъби и хигиенни материали.

Съвет от дизайнера: В банята винаги трябва да има малко кошче с капак и педал (за да не се докосва с ръце). Изберете влагоустойчив материал като неръждаема стомана или пластмаса и го поставете до тоалетната чиния или под мивката.

3. Всекидневната: По-добре без него

Всекидневната е място за релакс и посрещане на гости, затова видимото кошче за боклук бързо разваля естетиката на помещението. Тъй като то обикновено е в близост до кухнята, отпадъците лесно могат да се пренасят там.

Съвет от дизайнера: Ако все пак имате крещяща нужда от такова, избягвайте пластмасовите кофи. Заложете на стилна декоративна кошничка от ратан или дърво, която се връзва с останалите мебели.

4. Спалнята: Малко и дискретно

Ако използвате спалнята за гримиране, работа или просто обичате да четете там, малкото кошче е изключително удобно за изхвърляне на кърпички и дребни опаковки.

Съвет от дизайнера: Изберете компактен модел в неутрален цвят и го приберете дискретно до тоалетната масичка или под работното бюро.

5. Домашният офис и градината: Практично улеснение

За тези, които работят от вкъщи, хартиените отпадъци и опаковките бързо претрупват бюрото. Проста количка за хартия под масата върши чудесна работа. За градината или терасата пък е добре да предвидите устойчиво на атмосферни влияния кошче с плътен капак, което да предпазва от дъжд и животни по време на барбекю или вечеря на открито.

Източник: Daily Mail    
кошче за боклук интериорен дизайн минимализъм обзавеждане съвети за дома кухня баня всекидневна естетика и функционалност скрити кошчета
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

България Преди 6 минути

Елизара Янева се изкачи до рекордното 146-о място, а Росица Денчева напредна до №195.

Бен Афлек

„Пълно е с лицемерие, корупция и провал“: Защо Бен Афлек категорично отказа да влезе в политиката

Свят Преди 14 минути

Актьорът Бен Афлек категорично отхвърли възможността да се кандидатира за публична длъжност, като нарече политиката „депресиращ свят“, изпълнен с корупция и лицемерие. Звездата сподели разочарованието си от системата по време на промоцията на новия си филм

Президентът Илияна Йотова

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

България Преди 29 минути

Президентът заяви, че нападенията поставят под въпрос безопасността на екипажите и свободното международно корабоплаване

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Парите ни Преди 36 минути

Рутинните позиции изчезват, най-засегнати са младите, а държавите ще трябва да премислят данъците си, предупреди шефът на МВФ на годишните срещи в Банкок

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 42 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 45 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 45 минути

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Свят Преди 47 минути

Нова атака с дронове парализира ключов център за данни на „Яндекс“ край Москва. Това е третият подобен удар за седмицата, който извади от строя популярни услуги на технологичния гигант

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 1 час

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Парите ни Преди 1 час

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Кимбърли Гилфойл

Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Свят Преди 1 час

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Любопитно Преди 1 час

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

Любопитно Преди 1 час

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

България Преди 1 час

Трусът е с магнитуд 2,7 и е регистриран от БАН в 13:27 ч. на 11 октомври

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Свят Преди 1 час

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Владимир Путин и Доналд Тръмп

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

Свят Преди 1 час

Проф. Марин Русев и Кристиян Шкварек с различни позиции за договорката за руския дизел, но единни около необходимостта България да отстоява по-ясно позициите си

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg