Украински дронове парализираха небето над Москва - четири летища спряха полетите

- Четирите московски летища временно спряха полетите заради приближаващи украински дронове.
- Москва съобщи за свалени най-малко 23 дрона.
- Ограниченията постепенно бяха отменени.
⚠️ 🇷🇺 Moscow under renewed drone alert as all four major airports suspend operations Russian air defenses are responding to another wave of reported UAV activity around Moscow on Sunday evening, with residents reporting repeated explosions and air defense fire near the capital. Russia's Federal Air Transport Agency confirmed temporary flight restrictions at all four airports serving Moscow, Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo and Zhukovsky, as authorities sought to protect civilian aviation. Moscow Mayor Sergei Sobyanin claimed that 23 drones had been intercepted while approaching the capital. The figure has not been independently verified, and Russian authorities have not established whether any drones reached their intended targets. Ukrainian monitoring channel Drone Bomber also reports UAV detections across Moscow Oblast and the neighboring Tver, Smolensk, Kaluga, Tula and Yaroslavl regions. These are monitoring reports rather than independently confirmed drone positions. The renewed alert follows several days of drone activity and repeated aviation disruptions around Moscow, adding further pressure to Russia's air defenses and civilian transport network. The latest reports also emerge amid uncertainty surrounding President Trump's announcement of an immediate Russia–Ukraine energy ceasefire. Neither the geographic scope nor the operational terms of that proposed arrangement have been publicly established. Sources: Rosaviatsiya; Sergei Sobyanin; Drone Bomber; October 11, 2026.— The Tectonic (@thetect0nic) October 11, 2026
Четирите летища в руската столица Москва временно преустановиха полетите в неделя вечерта „заради приближаващи се украински дронове“, предаде ДПА, цитирайки съобщение на руската служба за надзор на авиотранспорта „Росавиация“ в приложението „Макс“.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че най-малко 23 украински дрона, летящи към руската столица, са били свалени, преди да достигнат града. Той обаче не уточни дали дроновете са били прихванати от противовъздушната отбрана или са нанесли щети.
Рояк от дронове над Москва, четирите основни летища спряха работа
Всички кацания и излитания на летищата „Шереметиево“, „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ бяха временно отменени в неделя вечерта, съобщи ТАСС. Поне 25 пристигащи самолета бяха пренасочени към други летища. късно вечерта обявената тревога е била отменена на всички летища.
Летателните операции бяха прекъснати и в други руски градове заради сигнали за приближаващи се дронове. Всички излитания и кацания бяха временно преустановени в Кострома и Ярославъл, североизточно от Москва.
Украинска атака с дронове отново блокира летищата в Москва
По късно „Росавиация“ обяви, че временните ограничения са били отменени за летищата „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“.
От месеци Украйна нанася удари по оръжейни заводи и нефтопреработвателни заводи дълбоко в територията на Русия, с цел да отслаби Москва, припомня ДПА.