Шпиони от върха: Август Ханинг и най-известните случаи на предателство в разузнаването

Бившият шеф на BND Август Ханинг е арестуван на 80 г., заподозрян е в шпионаж и предаване на около 2000 секретни документа.

Историята включва известни двойни агенти, Ким Филби предава британски тайни на СССР близо 20 години, а Робърт Хансен шпионира за СССР и Русия до 2001 г.

Сред най-значимите случаи е Олег Гордиевски, съветски полковник, работил за MI6, който през 1985 г. е тайно изведен от СССР и умира във Великобритания през 2025 г.

Former German spy chief August Hanning is detained on suspicion of attempted treason, with prosecutors accusing him of paying for secret documents and using them in an analysis for a foreign spy service. https://t.co/B2GOyn1OXP — NBC News (@NBCNews) October 7, 2026

Бившият шеф на германското разузнаване Август Ханинг е арестуван по подозрение, че е предавал държавни тайни на чужда разузнавателна служба, пише Al Jazeera .

80-годишният Ханинг ръководи Федералната разузнавателна служба на Германия, известна с германското си съкращение BND, от 1998 до 2005 г.

В изявление на федералната прокуратура се посочва, че има сериозни подозрения срещу него за „шпионаж в полза на враждебна държава, придобиване на държавни тайни и опит за държавна измяна“ във връзка с контакти с чужди разузнавателни служби от 2010 г. насам, докато е работил като частен консултант. Той е обвинен, че е получил около 2000 чувствителни документа от бивш ръководител на служба, който също е бил арестуван.

Но Ханинг не е единственият високопоставен служител на разузнаването, за когото през годините е било установено, че е работил за чужди правителства.

Ето някои от най-известните случаи:

1940-те до 1960-те - Ким Филби и „Кеймбриджката петорка“

Ким Филби е британски разузнавач, който тайно работи в продължение на десетилетия за Съветския съюз по време на Втората световна война и в началните години на Студената война.

Той е вербуван от съветското разузнаване, докато учи в Кеймбриджкия университет през 30-те години на ХХ век. Филби е най-известният член на „Кеймбриджката петорка“, шпионска мрежа, предавала британски тайни на Съветския съюз.

По време на войната той се присъединява към MI6, където достига до ръководител на отдела за борба със съветския шпионаж, а по-късно е изпратен във Вашингтон. Това му дава достъп до чувствителна информация благодарение на близките му връзки с ЦРУ и ФБР.

Смята се, че информацията, която Филби е предавал на съветските си ръководители, е провалила множество западни операции и е разкрила самоличностите на агенти. Сред тях са и разузнавателни операции за свалянето на комунистическия лидер на Албания Енвер Ходжа като част от западните усилия за спиране на разпространението на комунизма.

Филби попада под подозрение през 1951 г. и е принуден да напусне MI6, след като Гай Бърджис и Доналд Маклийн, други двама членове на „Кеймбриджката петорка“, дезертират в Съветския съюз. Филби е заподозрян, че ги е предупредил, че британските разузнавачи са близо до разкриването на самоличностите им като двойни агенти на Съветския съюз. През 1955 г. той официално е освободен от подозренията.

През 1963 г., осъзнавайки, че примката около него се затяга заради собственото му участие в съветското разузнаване, той бяга в Русия. Там живее до смъртта си през 1988 г. със съпругата си Руфина Пухова, за която се жени през 1971 г.

В продължение на близо 20 години Филби предава на Съветския съюз държавни тайни, самоличностите на агенти, протоколи от заседания на правителството, информация за атомни изследвания, дипломатическо и военно разузнаване, както и данни за контраразузнавателни операции.

Филби е смятан за най-вредния шпионин в историята на британското разузнаване.

Според Националния архив на Великобритания един от агентите, които той разкрива пред Съветския съюз, е Константин Волков, съветски разузнавач, изпратен в Турция, който през 1945 г. иска да дезертира във Великобритания. В резултат Волков и съпругата му са задържани и екзекутирани в Москва.

Информацията, която Филби предава на Съветския съюз за съвместна операция на ЦРУ и MI6 в комунистическа Албания в края на 40-те и началото на 50-те години, води до екзекуцията на стотици антикомунистически агенти.

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1970-те и 1980-те - Олег Гордиевски

Олег Гордиевски е полковник от КГБ, който повече от десетилетие шпионира за британското разузнаване.

Той е син на служител на НКВД, съветската тайна полиция и пряк предшественик на КГБ.

В началото на 70-те години обаче е вербуван от MI6, след като се разочарова от съветското потушаване на масовите протести по време на Пражката пролет в Чехословакия през 1968 г. и от изграждането на Берлинската стена.

Докато работи за КГБ, той е базиран в Копенхаген, а по-късно и в Лондон, където през 1985 г. става началник на местната резидентура на КГБ.

Смята се, че информацията, която предоставя на британците, разкрива сериозните опасения на КГБ, че учението на НАТО „Able Archer“ през 1983 г. може да е прикритие за реален ядрен удар. Това се оказва изключително ценно за разбирането от страна на Запада на съветските страхове и за деескалацията на напрежението.

Гордиевски попада под подозрение и през 1985 г. е отзован в Москва. Той е упоен и разпитван, но все още не е бил официално обвинен, когато MI6 провежда смела операция за спасяването му и го измъква тайно от Русия в багажника на автомобил през финландската граница.

Русия осъжда Гордиевски на смърт задочно.

Той живее във Великобритания под охрана до смъртта си през 2025 г.

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1980-те и 1990-те - Робърт Хансен

Робърт Хансен е високопоставен служител на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР), който шпионира за Съветския съюз, а по-късно и за руските разузнавателни служби между 1979 и 2001 г.

Първоначално Хансен учи стоматология в Северозападния университет, но впоследствие сменя специалността и получава диплома по счетоводство и информационни системи. Работи като полицай в Чикаго, преди да се присъедини към ФБР през 1976 г.

През 1979 г. той предлага услугите си на съветското военно разузнаване, като в крайна сметка започва да работи с КГБ и неговия наследник СВР. Действа под псевдонима „Рамон Гарсия“.

Хансен никога не се среща лично със своите ръководители. Вместо това използва т.нар. „тайници“, оставя секретни документи на предварително уговорени места на открито, включително в паркове, гористи местности, под мостове и по улични ъгли в района на Вашингтон, в замяна на пари или диаманти.

Той предава хиляди страници класифицирана информация, включително подробности за американските планове за ядрена война и самоличностите на руски служители, които работят за САЩ. Най-малко двама от тези източници, сред които Дмитрий Поляков и Валерий Маринов, са екзекутирани.

Арестът през 1994 г. на Олдрич Еймс, друг американски шпионин, заловен да работи за руското разузнаване, в крайна сметка води до ареста на Хансен през февруари 2001 г.

Той се признава за виновен, за да избегне смъртната присъда, и умира в затвора през 2023 г.

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2000-те - Александър Юк Чинг Ма

Александър Юк Чинг Ма е бивш служител на ЦРУ, заловен да шпионира за Китай.

Той работи за ЦРУ от 1982 до 1989 г. и става американски гражданин, като живее в Хонолулу.

През март 2001 г. служители на Бюрото за държавна сигурност на Шанхай към китайското разузнаване го молят да организира среща с вече покойния бивш служител на ЦРУ, който е работил в агенцията от 1967 до 1983 г.

Двамата се срещат в хотелска стая в Хонконг в продължение на три дни. В замяна на 50 000 долара те предават на Китай класифицирана информация.

ФБР разбира за връзките му с китайското разузнаване и го наема като договорен лингвист в офиса си в Хонолулу, за да може да следи действията му.

Ма е арестуван при операция под прикритие, след като признава пред служител на ФБР под прикритие, че е съдействал за предаването на класифицирана информация на китайското разузнаване.

Ма се признава за виновен през май 2024 г. и в момента излежава 10-годишна присъда.