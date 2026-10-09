Четири жертви при челен сблъсък между два автомобила край Плевен

Пътят в посока село Ясен е затворен още на изхода от Плевен

Четирима млади хора загинаха при тежка катастрофа край Плевен снощи.

Автомобил, управляван от 20-годишен младеж, навлязъл в насрещното движение и се ударил в друг автомобил.

Единият шофьорът е в болница.

Мъж загина при тежка катастрофа край Плевен

Четири са жертвите на тежка катастрофа, станала край Плевен снощи. Това съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в Плевен Дияна Илиева - Стоянова.

Сигнал за произшествието, възникнало на пътя Плевен – село Ясен, е постъпил около 22:55 часа. Образувано е досъдебно производство с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествието, което продължава и към момента, допълни прокурор Илиева - Стоянова.

На този етап е установено, че лек автомобил, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока Плевен – село Ясен, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движещия се лек автомобил.

Загинали са водачът на ударения автомобил – 18-годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години. Загинали са и пътници в другия автомобил – момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка и младеж на 20 години, който е бил на задната седалка. Шофьорът е настанен за лечение в плевенска болница.

От болница „Д-р Георги Странски“ съобщиха, че пострадалият е настанен в Клиниката по неврохирургия, в стабилно състояние.

Tежка катастрофа взе 4 жертви край Плевен

Петима са загинали, а 24 са ранени при 18 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта на ведомството.

В София е настъпило едно тежко и 38 леки катастрофи, при които има един ранен. Няма загинали.

От началото на месеца са регистрирани 175 пътни инцидента, при които са загинали 17 души, а 217 са ранени. От началото на годината тежките катастрофи са 5340, при които са загинали 386, а 6618 са били ранени.

В сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 51 повече загинали участници в движението тази година.