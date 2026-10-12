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Раздор в кралското семейство: Хари и Меган няма да бъдат поканени да празнуват Коледа с роднините си

Според информация на вестник, позоваващ се на близък до двойката източник, те ще прекарат празниците в Калифорния

12 октомври 2026, 07:10
Британският принц Хари и съпругата му Меган
Британският принц Хари и съпругата му Меган   
Източник: Getty Images
  • Хари и Меган ще посетят Нотингам следващата седмица, първият им съвместен публичен ангажимент във Великобритания след шест години в САЩ.
  • Двойката ще посети три организации, подкрепящи младежи и борещи се с бедността.
  • Според медии те няма да присъстват на кралската Коледа в Сандрингам, а ще празнуват в Калифорния.

Британският принц Хари и съпругата му Меган ще осъществят следващата седмица първия си съвместен публичен ангажимент във Великобритания, след като се върнаха на британска територия след години, прекарани в САЩ, съобщиха британски медии.

Херцогът и херцогинята на Съсекс трябва да посетят идния четвъртък Нотингам, в Централна Англия. Там беше и тяхната първата публична поява заедно след обявяването на техния годеж през 2017 г.

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След завръщането им във Великобритания с двете им деца, Арчи и Лилибет, след шест години, прекарани в САЩ, Хари и Меган останаха сравнително дискретни, въпреки че по-малкият син на крал Чарлз Трети имаше няколко публични ангажимента за благотворителни организации, които подкрепя или на които е патрон.

Меган от своя страна продължава дейността на своята марка за продукти. А днес тя публикува в профила си в Инстаграм снимка, на която пие чай с носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсафзай по повод Международния ден на момичето.

Хари и Меган напуснаха Великобритания с гръм и трясък през 2020 г. на фона на напрежение с кралското семейство.

Малко след завръщането им на британска територия Бъкингамският дворец припомни, че евентуалните благотворителни инициативи, които те организират, ще бъдат извършвани „в лично качество“, тъй като още преди години те са заявили, че не искат да бъдат негови активни членове.

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В Нотингам двойката трябва да посети три местни организации, които помагат на младите хора чрез музика, кино и спорт, както и се борят с бедността.

Позовавайки се на близък до Хари и Меган източник, вестникът съобщава също, че по-късно през годината херцогът и херцогинята няма да бъдат поканени да участват в традиционното коледно събиране на кралското семейство в резиденцията на Чарлз Трети в Сандрингам, а вместо това ще заминат за Калифорния за празниците в края на годината.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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