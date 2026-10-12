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Британският премиер: Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г.

Анди Бърнам заяви, че е получил потвърждение за намеса, но не разкри подробности за доказателствата

12 октомври 2026, 07:49
Британският премиер: Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г.
Проевропейски протест в близост до британския парламент.   
Източник: БТА
  • Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., но не представи доказателства.
  • Доклад на британска парламентарна комисия от 2020 г. посочва, че не е установено дали Русия е повлияла на референдума.
  • Бърнам предупреди Франция и Германия за руска намеса и допусна бъдещо връщане на Великобритания в ЕС.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., като предупреди избирателите във Франция и Германия за подкрепяни от Москва опити за влияние върху политическия живот в техните страни, предаде Ройтерс, като цитира негово интервю за подкаста The Rest Is Politics, публикувано снощи.

Бърнам, който пое поста през юли и миналия месец заяви, че Великобритания може в бъдеще да обмисли повторно присъединяване към Европейския съюз, е първият британски премиер, който открито твърди, че има доказателства за руска намеса в референдума отпреди десет години.

"Когато влязох на "Даунинг стрийт", поставих въпроса дали Русия се е намесила в референдума през 2016 г. Получих ясен отговор: да, намеса е имало", каза Бърнам.

Той не уточни по какъв начин според него Москва е повлияла на референдума и не представи подробности за доказателствата, на които основава твърдението си.

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Засега руското посолство в Лондон не е отговорило на молбата за коментар.

Москва и преди е отхвърляла обвиненията за намеса в гласуването за Брекзит, като определяше подобни твърдения като проява на антируска истерия във Великобритания.

Изказването на Бърнам представлява отклонение от позицията на бившия министър-председател Борис Джонсън, който водеше кампания за напускане на ЕС и през 2020 г. заяви, че няма доказателства за руска намеса в референдума.

На референдума през 2016 г. британците гласуваха с 52% срещу 48% за напускане на Европейския съюз, което доведе до най-сериозната политическа криза в страната след Втората световна война.

Според Бърнам избирателите в европейските демокрации трябва да бъдат по-добре информирани за опитите за вмешателство в политическите процеси.

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"Важно е тези факти ясно да бъдат изнесени в общественото пространство. Смятам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от политическите процеси се насочват от наши противници, а именно Русия", каза той.

Доклад на парламентарната Комисия по разузнаване и сигурност от 2020 г. стига до извода, че британското правителство не е успяло да установи дали Русия се е намесвала в референдума от 2016 г. за членството в Европейския съюз.

Същият доклад посочва също, че Русия е опитала да повлияе на референдума за независимост на Шотландия през 2014 г., на който мнозинството избиратели се обяви против отделянето от Обединеното кралство.

Миналия месец Бърнам заяви, че на следващите парламентарни избори би могъл да води кампания за връщането на Великобритания в ЕС, с което отново отвори дълбоко разделящия британското общество дебат за отношенията на страната с Европа.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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