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Виртуална певица напусна китайската поп група „Babyqueen“ заради фалшива „бременност“

Изкуственият интелект навлиза масово в азиатския шоубизнес, а измислена новина за бременност на виртуална изпълнителка предизвика объркване сред феновете

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 14:03
Виртуална певица напусна китайската поп група „Babyqueen“ заради фалшива „бременност“
Източник: БТА

В иртуална певица от китайската поп група „Babyqueen“, създадена с помощта на изкуствен интелект, обяви, че временно напуска състава си заради „бременност“, съобщава британският вестник „Дейли Мейл“.

Необичайната новина предизвика сериозно объркване сред почитателите на групата, като част от тях дори не подозират, че изпълнителките в състава са напълно измислени герои, генерирани от изкуствен интелект.

В официална публикация в социалните мрежи виртуалната певица на име Мити споделя, че е научила за „бременността“ си и след консултация с останалите членове на формацията и ръководството е взела решение да си вземе творческа почивка.

„Това никак не беше лесно решение, особено за колегите и екипа, които се подготвяха за завръщането ни. Искрено съжалявам“, се казва в разпространеното съобщение.

Поп групата „Babyqueen“ е създадена от малък екип ентусиазирани почитатели на кейпоп музиката в Китай. Впоследствие самите автори на проекта признават, че сюжетът с бременността е бил измислен нарочно, за да може Мити да бъде извадена от групата, тъй като поддържането на дигиталните образи на четирите виртуални момичета се оказало твърде сложно и трудоемко. Създателите добавят, че измислената новина е имала и изключително силен рекламен ефект.

Този казус е поредното доказателство за масовото навлизане на генерирани от изкуствен интелект персонажи в рекламната и развлекателна индустрия в цяла Азия. В Китай дигитални герои от популярни интернет сериали все по-често се ангажират в рекламни кампании. Ярък пример за това е 20-годишният измислен герой Фан Тайчжъ от уеб сериала „Laid-Off Girl“, който бе използван за промотиране на контактни лещи.

Друг виртуален образ, популярен като Сяохай, предизвика остри дискусии и противоречиви реакции, след като бе включен в рекламнa кампания, представяща истории за младеж в тежко социално положение. Ситуацията стига дотам, че според данни на китайската полиция възрастни жени се опитвали да пътуват до сочения за негов роден град, за да му окажат помощ, без дори да осъзнаят, че персонажът изобщо не съществува в реалността.

Редактор: Стела Христова
Източник: Христо Кьосев/БТА    
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