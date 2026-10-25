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Холанд Тейлър разкри защо е прекратила договора си с "Двама мъже и половина"

83-годишната Холанд Тейлър, изиграла безкомпромисната майка на Чарли и Алън, получи 4 номинации за „Еми“, но продуцентите така и не ѝ вдигнаха хонорара

25 октомври 2026, 12:43
Холанд Тейлър разкри защо е прекратила договора си с "Двама мъже и половина"
Източник: Getty

Л юбимата актриса от култовия сериал „Двама мъже и половина“ Холанд Тейлър, която изигра пиперливата и егоцентрична майка Евелин Харпър, направи скандални разкрития за парите и атмосферата зад кулисите на хитовата комедия, пише E!News.

В интервю за подкаста Alchemy with Anthony Mason 83-годишната звезда разкри, че след шестия сезон категорично е отказала да поднови постоянния си договор с CBS и е предпочела да се появява единствено като гост-звезда. причината? Несправедливото заплащане.

„Не ми дадоха и цент отгоре“

„Спрях да бъда под договор. Когато ме питаха: „Можеш ли да направиш епизодична роля в края на март?“, аз просто отговарях: „Не, не мога“. Играех само когато наистина имах желание“, откровена е Тейлър.

Тя споделя, че продуцентите останали „вцепенени“ от нейното решение, но за нея гъвкавостта на графика била от ключово значение, особено след като разбрала, че трудът ѝ е подценен.

„Никога не ми плащаха добре в това шоу. Даваха ми суми, каквито вземах в други сериали 8 години по-рано. Получих четири номинации за „Еми“, а те така и не ми дадоха увеличение. В този бизнес това е стандартна практика, но тук липсваше каквото и да е уважение“, допълва актрисата.

Когато от екипа се опитали да преговарят с аргумента, че „нямат пари да ѝ дадат повече“, тя отвърнала с ирония: „Може да ми платите и колкото струва цялата тази сграда, но не се хабете — просто вече не искам да съм обвързана с договор“.

Какво се случи с останалите звезди от сериала?

Поредицата „Двама мъже и половина“ остава в историята не само с рейтинга си, но и с бурните скандали около актьорския състав:

  • Чарли Шийн (Чарли Харпър): След скандалното си уволнение през 2011 г. поради борба със зависимости и конфликт с продуцента Чък Лори, Шийн постепенно стъпи на краката си. От края на 2017 г. той е напълно трезвен, а през 2025 г. издаде автобиографичната си книга The Book of Sheen и документалния филм за живота си. С екранния си брат Джон Крайър обаче вече не поддържат никакъв контакт.
  • Джон Крайър (Алън Харпър): Единственият актьор, участвал във всички 12 сезона. След края на сериала изигра емблематичната роля на Лекс Лутор в Supergirl, както и в комедията Extended Family.
  • Ангъс Т. Джоунс (Джейк Харпър): Превърна се в най-скъпоплатено дете-актьор на своето време, но през 2013 г. напусна шоуто по религиозни причини. Днес живее далеч от медийния шум и се занимава с музика.
  • Аштън Къчър (Уолдън Шмид): Замести Чарли Шийн през 9-и сезон. Днес е успешен инвеститор в гиганти като Airbnb и Uber, и продължава да е щастливо женен за Мила Кунис, от която има две деца.
  • Кончата Феръл (Бърта): Любимата чистачка с остър език, която донесе на актрисата две номинации за „Еми“, почина през октомври 2020 г. на 77-годишна възраст.
Източник: E!News    
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