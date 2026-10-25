Холанд Тейлър разкри защо е прекратила договора си с "Двама мъже и половина"

Л юбимата актриса от култовия сериал „Двама мъже и половина“ Холанд Тейлър, която изигра пиперливата и егоцентрична майка Евелин Харпър, направи скандални разкрития за парите и атмосферата зад кулисите на хитовата комедия, пише E!News.

В интервю за подкаста Alchemy with Anthony Mason 83-годишната звезда разкри, че след шестия сезон категорично е отказала да поднови постоянния си договор с CBS и е предпочела да се появява единствено като гост-звезда. причината? Несправедливото заплащане.

„Не ми дадоха и цент отгоре“

„Спрях да бъда под договор. Когато ме питаха: „Можеш ли да направиш епизодична роля в края на март?“, аз просто отговарях: „Не, не мога“. Играех само когато наистина имах желание“, откровена е Тейлър.

Holland Taylor Was Nominated for 4 Emmys for Two and a Half Men, but Claims She Ended Her Contract When She Didn’t Get a Raise https://t.co/9Yk1vD3kQR — People (@people) October 23, 2026

Тя споделя, че продуцентите останали „вцепенени“ от нейното решение, но за нея гъвкавостта на графика била от ключово значение, особено след като разбрала, че трудът ѝ е подценен.

„Никога не ми плащаха добре в това шоу. Даваха ми суми, каквито вземах в други сериали 8 години по-рано. Получих четири номинации за „Еми“, а те така и не ми дадоха увеличение. В този бизнес това е стандартна практика, но тук липсваше каквото и да е уважение“, допълва актрисата.

Когато от екипа се опитали да преговарят с аргумента, че „нямат пари да ѝ дадат повече“, тя отвърнала с ирония: „Може да ми платите и колкото струва цялата тази сграда, но не се хабете — просто вече не искам да съм обвързана с договор“.

Holland Taylor Opens Up About Leaving ‘Two and a Half Men’ After Emmy Nominations Read more: https://t.co/joLBmxaJIG https://t.co/CrgrVY5kc5 — Parade Magazine (@ParadeMagazine) October 25, 2026

Какво се случи с останалите звезди от сериала?

Поредицата „Двама мъже и половина“ остава в историята не само с рейтинга си, но и с бурните скандали около актьорския състав: