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Сблъсък в изборна секция в Пловдив заради шапка със символа Z, събориха урната

Физическо спречкване е възникнало около обяд в секция №26 в СУ „Димитър Матевски“ в район „Тракия“. Двама души са отведени от полицията за изясняване на случая, няма пострадали, а гласуването не е прекъснато

25 октомври 2026, 13:49
Сблъсък в изборна секция в Пловдив заради шапка със символа Z, събориха урната
Източник: NOVA

 

Физическо спречкване е възникнало около обяд в избирателна секция №26 в СУ „Димитър Матевски“ в пловдивския район „Тракия“. Поводът е шапка със символа „Z“, носена от член на секционната избирателна комисия (СИК).

По първоначална информация членът на комисията излязъл в почивка, когато бил забелязан от мъж и жена. Двамата реагирали на символа върху шапката му. След като той се върнал в секцията и продължил да обслужва избирателите, мъжът и жената също се върнали, предава NOVA.

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По данни от мястото те направили опит да му вземат шапката, последвало блъскане, а при възникналата суматоха била съборена и изборната урна.

На място била извикана полиция. Двамата участници в конфликта са отведени за изясняване на случая и даване на обяснения. Няма данни за пострадали или ранени, а гласуването не е било прекъснато.

Пред NOVA председателят на РИК 16 - Пловдив-град, Ивайло Василев съобщи, че комисията е била уведомена за инцидента.

„След като бяхме уведомени от секционната избирателна комисия за случилото се, процесът на гласуване протича нормално и няма проблем след намесата на полицията. Обслужването на гласоподаватели продължава“, заяви Василев.

Той подчерта, че членовете на секционните избирателни комисии се ползват със специална защита по закон при изпълнение на служебните си задължения.

Към момента няма данни инцидентът да е повлиял на изборния процес. Полицията изяснява обстоятелствата около случилото се.

Как протича изборният ден в Пловдив

До този час изборният ден в Пловдив протича нормално, като гласуването е започнало навреме. Право на глас имат над 305 000 души. За първи път могат да гласуват 2312 младежи, навършили пълнолетие, а в избирателните списъци са включени и шестима столетници.

Към 11:00 ч. избирателната активност в града е 4,65%. Регистрирани са и два случая, при които машини са отпечатали бели бюлетини.

В 466 от общо 488 разкрити секции е осигурено машинно гласуване. Повече от 60 екипа на електроразпределителното дружество, което обслужва Южна България, са в готовност да реагират при евентуално прекъсване на електрозахранването.

В село Болярци е отстранен заместник-председател на секционна комисия, за когото е съобщено, че е агитирал за партия и е отправял обиди на расова основа.

Проблеми с машините и гласуването на възрастни хора

Два случая на отпечатани бели бюлетини от машини са регистрирани в Пловдив. Говорителят на 16-а Районна избирателна комисия Калоян Сухоруков обясни как трябва да се процедира в подобна ситуация.

„Избирателят трябва да предаде тази бяла разписка на комисията, която да постави печат и въпреки че от нея не може да се разбере за кого е подал гласа си, тя се поставя в избирателната кутия. Няма право да гласуват втори път“, каза Сухоруков.

За част от по-възрастните избиратели машинното гласуване се оказва затруднение. 90-годишният Петър Джонголов е имал нужда от указания от секретаря на комисията, за да упражни правото си на глас.

„По-възрастните хора не са компютърно грамотни и по-трудно става“, коментира секретарят на СИК Радослав Железаров.

Рано сутринта семейство Георгиеви гласува заедно с двегодишната си дъщеря. „Надяваме се държавата да позволява развитие на младите хора и, разбира се, да имаме едно по-добро бъдеще за нашите деца“, каза Христина Георгиева.

На тези избори членовете на секционните комисии ще получат допълнително по 15 евро, ако са попълнили правилно протоколите си.

Източник: NOVA    
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