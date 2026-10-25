Трима загинали и десетки ранени при украински въздушен удар в Белгородска област

Д вама души загинаха и 13 други бяха ранени при украинска въздушна атака срещу руския град Белгород, разположен в близост до границата с Украйна, съобщи губернаторът на областта Александър Шуваев, цитиран от Ройтерс.

По думите на Шуваев при атаката са нанесени щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три социални заведения.

Ukrainian drone attacks in Russia’s Belgorod region have reportedly killed three people and injured 14 others, according to the reported figures. #AsiaOne #AsiaOneNews #EnglishNews #Ukraine #Russia #Belgorod #DroneAttacks #RussiaUkraineWar #ConflictNews #WorldNews https://t.co/oDrsiFFAJH — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) October 25, 2026

В населено място близо до град Шебекино, също в Белгородска област, се съобщава за още един загинал и един ранен, потвърдиха местните власти. По-рано бе оповестено и за петима пострадали при атака с дронове срещу промишлен обект в руския Пермски край.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта техни дронове са поразили товарен кораб, плаващ към украинското пристанище Черноморск. В изявлението на ведомството се посочва, че плавателният съд е бил използван за снабдяване на украинската армия.

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Руските сили са нанесли удари и по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. Според руското военно министерство тези съоръжения са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение за въоръжените сили на Украйна.