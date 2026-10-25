Свят

Бивш футболист провеси кучето си от 5-ия етаж, за да го снима, арестуваха го

Съседи заснеха смущаващи кадри, а полицията светкавично арестува 64-годишния бивш спортист

25 октомври 2026, 12:10
Бивш футболист провеси кучето си от 5-ия етаж, за да го снима, арестуваха го
Източник: iStock

Б ивш професионален футболист бе арестуван по обвинения в жестокост към животни, след като бе уловен на видео да провисва домашния си мопс за задния крак от терасата на петия си етаж. Смущаващата сцена се е разиграла в Сан Салвадор, Ел Салвадор, а кадрите, заснети от съсед, бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от недоволство, съобщи The Post.

На видеото се вижда как 64-годишният Ектор Росалес държи кучето за десния заден крак извън парапета на балкона си. Докато животното цвърчи от уплаха и болка, Росалес невъзмутимо го снима с телефона си, преди да го изтегли обратно вътре.

„Защо го прави това? И го снима... Колко странно и болно“, чува се да казва съседът зад кадър.

Светкавичен арест и спасени животни

Кметът на Сан Салвадор Марио Дуран съобщи, че властите са били сезирани веднага след появата на видеото в мрежата. Екипи на Националната гражданска полиция са нахлули в апартамента на Росалес, където са открили и спасили общо две кучета.

„Кучето вече е на сигурно място и ще получи необходимите грижи. Благодарим за сигнала! Няма да tolerраме никаква жестокост към животните в нашия град“, заяви кметът Дуран.

Росалес, който през 90-те години на миналия век е играл в елитния местен клуб „Агила“, а в момента работи като зъболекар, го грози затвор от 2 до 4 години, ако бъде признат за виновен.

Гняв в мрежата

Случаят предизвика бурни реакции сред любителите на животни по целия свят, които настояват съдът да му забрани доживотно да притежава домашни любимци.

„Никога повече не трябва да му дават каквото и да е животно! Той не заслужава любовта на нито един домашен любимец“, гласи един от хилядите гневни коментари в мрежата.

Източник: The Post    
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