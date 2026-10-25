Любопитно

Силвестър Сталоун разкри как е уредил дъщеря си в сериала си

Актьорът обаче е категоричен, че занапред тя трябва сама да докаже качествата си пред камерите и милионите зрители

25 октомври 2026, 13:36
Силвестър Сталоун разкри как е уредил дъщеря си в сериала си
Източник: Getty

С илвестър Сталоун няма абсолютно никакъв проблем да си признае, че шуробаджанащината (непотизмът) е помогнала на дъщеря му Скарлет Роуз Сталоун да си спечели роля в неговия успешен сериал на Paramount+ Tulsa King, съобщи People.

В драматичната поредица, създадена от Тейлър Шеридън, 80-годишният Сталоун влиза в ролята на мафиотския бос Дуайт Манфреди. 24-годишната Скарлет пък играе конярката Спенсър още от старта на шоуто, като се очаква ролята ѝ да бъде значително разширена в текущия четвърти сезон.

В ново интервю за USA Today екшън иконата отговори право в очите на критиците, които го обвиняват в шуробаджанащина: „Първо казват: „Шуробаджанащината е ужасно нещо“. А аз им отвръщам: „О, стига бе, не си добър родител, ако поне веднъж не си упражнил малко шуробаджанащина. Значи не те е грижа за децата ти, защото те са на първо място“.

„Разбира се, че е шуробаджанащина, идиот такъв. Затова сме родители. Искаме най-доброто за децата си. Така че естествено им даваме всяко възможно предимство“, продължава Сталоун с характерната си директност.

Пътят в Холивуд: „Или го имаш, или го нямаш“

Макар актьорът да е отворил вратата за дъщеря си, той е категоричен, че занапред тя трябва сама да докаже качествата си пред камерите и милионите зрители.

„Дали могат да поддържат това ниво на съвършенство? Това вече е извън нашите ръце. Но ако ти можеш да им отвориш вратата, ще видим дали имат способността да минат през нея. Хората ще кажат: „Тя взе тази работа, беше твърде лесно“. Прав си, може и да е било. Но за да го задържиш, за да застанеш пред милиони хора - или го имаш, или го нямаш“, смята Слай.

Скарлет е една от трите дъщери на Сталоун от съпругата му Дженифър Флавин (наред със София и Систин). Актьорът има и двама сина от бившата си съпруга Саша Зак - Серджо и покойния Сейдж, който почина трагично през 2012 г.

Как работният процес сближи баща и дъщеря

В скорошно интервю по време на фестивала PaleyFest NY Скарлет сподели, че професионалната работа с баща ѝ е „променила напълно“ взаимоотношенията им.

„Преди той работеше непрекъснато, така че възможността да работим заедно е просто невероятна. Пораснахме като приятели. Наистина се сближихме, опознахме се и започнахме да се уважаваме взаимно през целия този процес - с всичките му възходи и падения“, разкри тя.

Освен изявата си в Tulsa King, младата актриса вече си партнира и с други холивудски легенди - участва във филми с Мел Гибсън и Никълъс Кейдж.

Източник: People    
Силвестър Сталоун Скарлет Роуз Сталоун Шуробаджанащина Непотизъм Tulsa King Холивуд Баща и дъщеря Актьорска кариера Paramount Семейни връзки
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Каква е избирателната активност в страната към 16:00 ч. по данни на

Каква е избирателната активност в страната към 16:00 ч. по данни на "Тренд"

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Чужденец е обвинен за убийството на Слави Бинев

Чужденец е обвинен за убийството на Слави Бинев

Куриоз в Казанлък: Питбул нахлу в избирателна секция по време на вота

Куриоз в Казанлък: Питбул нахлу в избирателна секция по време на вота

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 2 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 2 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 2 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актриса от сериала "Момчетата" разкри защо не е правила секс от седем години

Актриса от сериала "Момчетата" разкри защо не е правила секс от седем години

Любопитно Преди 3 минути

Канадската актриса Мерседес Бланш сподели откровено за своето дългогодишно въздържание и защо външният ѝ вид в социалните мрежи често подвежда хората

Нефт и уран: Европа остава зависима от Русия

Нефт и уран: Европа остава зависима от Русия

Свят Преди 13 минути

След нападението на Русия срещу Украйна Европа искаше бързо да се освободи от енергийната си зависимост от Русия

Технологично чудо: Изкуствен интелект съживи гласа на Амелия Еърхарт

Технологично чудо: Изкуствен интелект съживи гласа на Амелия Еърхарт

Любопитно Преди 35 минути

Нова технология премахна пращенето от исторически запис от 1935 г., карайки изчезналата легендарна авиоторка да звучи така, сякаш говори на съвременен микрофон

Необичайна гледка в Сърбия: Мъж гласува по халат и с куче в ръце

Необичайна гледка в Сърбия: Мъж гласува по халат и с куче в ръце

Свят Преди 41 минути

Избирател в Белград привлече вниманието на предсрочните парламентарни избори, явявайки се пред секцията по домашен халат и с домашен любимец в ръце

Полицейски служители патрулират по улиците на Париж

Палежи, грабежи и над 1300 ареста след протестите във Франция

Свят Преди 47 минути

Пострадали са 53 полицейски служители, а силите за сигурност са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи. За охрана са мобилизирани 70 000 служители на реда

Прокуратурата и военни експерти разследват авиоинцидента край с. Бохот

Прокуратурата и военни експерти разследват авиоинцидента край с. Бохот

България Преди 49 минути

Предстои назначаването на комплексна летателно-техническа, техническа и медицинска експертиза, както и събирането на допълнителни доказателства за пълното изясняване на причините за инцидента

Деми Мур зашемети в ослепителни тоалети на сватбата на дъщеря си Талула Уилис (СНИМКИ)

Деми Мур зашемети в ослепителни тоалети на сватбата на дъщеря си Талула Уилис (СНИМКИ)

Любопитно Преди 50 минути

Холивудската звезда Деми Мур показа нови впечатляващи снимки от приказната сватба на най-малката си дъщеря Талула Уилис. Актрисата плени с елегантност и изискан стил, споделяйки емоционални спомени от празничния ден в семейното имение в Айдахо

<p>След пожар в обект на Starlink и паднал дрон: Литва затяга сигурността (ОБЗОР)</p>

След пожар в обект на Starlink и паднал дрон: Литва затяга сигурността

Свят Преди 1 час

Заради дрона жителите на няколко района бяха призовани да се укрият, изтребители на НАТО бяха вдигнати във въздуха, а летището в Каунас временно затвори

Близо 100 българи вече са гласували в единствената секция в Румъния

Близо 100 българи вече са гласували в единствената секция в Румъния

Свят Преди 1 час

Първият българин, упражнил правото си на глас, беше 54-годишна жена от София

Меню за дълголетие: 107-годишен ветеран разкри храната, с която доживя до дълбока старост

Меню за дълголетие: 107-годишен ветеран разкри храната, с която доживя до дълбока старост

Любопитно Преди 1 час

Най-възрастният мъж в Уелс навърши 107 години и призна, че никога не е преяждал, а през целия си живот е залагал на пържени картофки и риба

Картонени кутии вместо прегради на за гласуване в Пернишко

Картонени кутии вместо прегради на за гласуване в Пернишко

България Преди 1 час

Избирателната активност в област Перник е 6% към 11:00 часа

Обвинения в корупция и подигравки: Обама атакува Тръмп

Обвинения в корупция и подигравки: Обама атакува Тръмп

Свят Преди 1 час

Барак Обама обвини Тръмп в корупция и използва ирония за ремонтните работи в Белия дом

Земетресение разлюля Гърция

Земетресение разлюля Гърция

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил в морето на около 24 км югоизточно от остров Закинтос

Марин Коцев

Напусна ни художникът проф. Марин Коцев

България Преди 1 час

Тъжна вест за българското изкуство: Видният творец и педагог почина на 86-годишна възраст, оставяйки ярка следа в художественото образование

Вучич: Ще признаем резултата при загуба, Сърбия избира между бъдещето и миналото

Вучич: Ще признаем резултата при загуба, Сърбия избира между бъдещето и миналото

Свят Преди 1 час

Бившият сръбски президент заяви, че очаква спокойно протичане на изборите и призова за по-добри отношения с Хърватия

Михаела Доцова упражни правото си на глас

Михаела Доцова упражни правото си на глас

България Преди 2 часа

Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността, написа тя във Facebook

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Шарън Стоун зад волана на Bentley! Георги Тошев засне холивудската легенда в Бевърли Хилс

Edna.bg

Сако, бельо и никакви задръжки: Александър Скарсгард превърна червения килим в моден спектакъл

Edna.bg

Българите пред урните: Как върви гласуването към 16:00 ч.?

Nova.bg

За какво гласуват днес родните политици

Nova.bg