Силвестър Сталоун разкри как е уредил дъщеря си в сериала си

С илвестър Сталоун няма абсолютно никакъв проблем да си признае, че шуробаджанащината (непотизмът) е помогнала на дъщеря му Скарлет Роуз Сталоун да си спечели роля в неговия успешен сериал на Paramount+ Tulsa King, съобщи People.

В драматичната поредица, създадена от Тейлър Шеридън, 80-годишният Сталоун влиза в ролята на мафиотския бос Дуайт Манфреди. 24-годишната Скарлет пък играе конярката Спенсър още от старта на шоуто, като се очаква ролята ѝ да бъде значително разширена в текущия четвърти сезон.

В ново интервю за USA Today екшън иконата отговори право в очите на критиците, които го обвиняват в шуробаджанащина: „Първо казват: „Шуробаджанащината е ужасно нещо“. А аз им отвръщам: „О, стига бе, не си добър родител, ако поне веднъж не си упражнил малко шуробаджанащина. Значи не те е грижа за децата ти, защото те са на първо място“.

„Разбира се, че е шуробаджанащина, идиот такъв. Затова сме родители. Искаме най-доброто за децата си. Така че естествено им даваме всяко възможно предимство“, продължава Сталоун с характерната си директност.

Sylvester Stallone defends casting daughter Scarlet, 24, in Tulsa King: 'Of course it's nepotism you idiot' https://t.co/kyhKC9hSr5 — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2026

Пътят в Холивуд: „Или го имаш, или го нямаш“

Макар актьорът да е отворил вратата за дъщеря си, той е категоричен, че занапред тя трябва сама да докаже качествата си пред камерите и милионите зрители.

„Дали могат да поддържат това ниво на съвършенство? Това вече е извън нашите ръце. Но ако ти можеш да им отвориш вратата, ще видим дали имат способността да минат през нея. Хората ще кажат: „Тя взе тази работа, беше твърде лесно“. Прав си, може и да е било. Но за да го задържиш, за да застанеш пред милиони хора - или го имаш, или го нямаш“, смята Слай.

Скарлет е една от трите дъщери на Сталоун от съпругата му Дженифър Флавин (наред със София и Систин). Актьорът има и двама сина от бившата си съпруга Саша Зак - Серджо и покойния Сейдж, който почина трагично през 2012 г.

Sylvester Stallone, kızı Scarlet Rose Stallone’un Tulsa King kadrosuna alınmasıyla ilgili nepotizm eleştirilerine oldukça açık ve net bir yanıt verdi. https://t.co/Zu1UTYpmmW — Merlin'in Kazanı (@merlininkazani) October 25, 2026

Как работният процес сближи баща и дъщеря

В скорошно интервю по време на фестивала PaleyFest NY Скарлет сподели, че професионалната работа с баща ѝ е „променила напълно“ взаимоотношенията им.

„Преди той работеше непрекъснато, така че възможността да работим заедно е просто невероятна. Пораснахме като приятели. Наистина се сближихме, опознахме се и започнахме да се уважаваме взаимно през целия този процес - с всичките му възходи и падения“, разкри тя.

Освен изявата си в Tulsa King, младата актриса вече си партнира и с други холивудски легенди - участва във филми с Мел Гибсън и Никълъс Кейдж.