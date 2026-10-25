Необичайно празни секции в Истанбул и Бурса часове след началото на изборния ден

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Н яколко часа след началото на изборния ден секциите в Истанбул и Бурса остават необичайно празни. Въпреки че гласуването започна нормално, към момента избирателният поток е слаб, съобщава NOVA.

Общо 39 са избирателните секции в двата града. В 13 от тях може да се гласува с машина, а в останалите вотът се упражнява само с хартиена бюлетина.

В цяла Турция са разкрити 78 секции за изборите за президент и вицепрезидент на България. По брой на местата за гласуване страната се нарежда на второ място след Великобритания.

Нови правила за декларациите

Промяна в правилата засяга избирателите, които не са подали предварително заявление за гласуване. Те трябва да попълнят декларация лично пред членовете на секционната избирателна комисия.

Досега доброволци често помагаха при попълването на документите, включително на хора, които не владеят добре писмен български език.

За изборите на 25 октомври от Турция са подадени 13 196 заявления за гласуване по електронен път. Очаква се част от избирателите да попълнят декларациите си непосредствено преди гласуването.

В Истанбул са разкрити 22 секции, а в Бурса - 17. В Турция са командировани 115 служители от България, които участват в организацията на изборния процес.