Катя Ивкова взе оставките на зам.-министър и двама директори

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„Поисках и получих оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и директора на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев“.

Това съобщи на брифинг министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Като причина за поисканите оставки Ивкова посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции.

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„Без застраховки линейките остават в гаражите“, поясни здравният министър.

„Това е чисто административна дейност и се извършва от компетентните дирекции на Министерството на здравеопазването. Процедурата е трябвало да стартира през есента на 2025 г. Минималният срок за провеждането ѝ е шест месеца. Вместо това дирекциите са си обменяли писма със заявки“, каза Ивкова и допълни, че „новото ръководство на министерството не е било уведомено за казуса до вчера“.

Рискът за застраховките е щял да възникне от средата на септември, като Бенишев е бил ресорен зам.-министър за Спешна медицинска помощ, а преди това е бил директор на Дирекция "Спешна медицинска помощ“.

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„Законът му позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният му компас да не го позволи“, посочи Ивкова. Тя каза още, че в годините назад също е имало спешни и аварийни действия.

„Сега се задейства кризисна мярка, за да се осигурят застраховките „Гражданска отговорност“ и „Аавтокаско“ за оставащите четири месеца от годината за линейките. Паралелно с това ще върви процедура за всички застраховки за следващата година", подчерта здравният министър.

„Този случай доказва колко е необходима промяната и създаването на Националния център за спешна медицинска помощ, който ще събере в себе си всички функции - административни, организационни и процедурни. Така ще се осигури функционирането на системата за спешна помощ в страната“, добави Ивкова.