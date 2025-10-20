Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

"Ако има факти и обстоятелства, разбира се, че ще поискам оставката на директора на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново". Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Той присъства на дискусия, посветена на проекта за национален план за мозъчните заболявания.

Кирилов коментира въпроса за оставката, тъй като преди дни председателят на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов поска оставката на директора на институцията – Евгения Недева, както и оставката на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново заради замърсяването на въздуха в града в резултат на работата на местно предприятие.

По думите на министър Кирилов, има проблем между РЗИ и РИОСВ – всички проби на въздуха се правят от инспекцията по околната среда, а заключенията са от здравната инспекция.

"РЗИ няма право да прави пробовземания и да влиза на територията на предприятието, за да прави проверки. Ние имаме ангажимент. В момента там вървят проверки относно това има ли обективни обстоятелства да се докаже това замърсяване и какво е влиянието върху човека. Когато имаме резултат, ще дадем на РИОСВ становищата си", допълни министър Кирилов.

"Ако има някакви нарушения, ще се наложат и административни санкции", каза още той.

В отговор на въпрос дали ще остане на поста си, ако има промяна в правителството и "ДПС-Ново начало" участва в него, здравният министър заяви: "Това е политическо решение, което се взима на друго ниво, аз изпълнявам програма, която съм приел и съм се съгласил, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати".

"Съгласих се да изпълнявам тази длъжност, защото имаше проблем, имаше действия, които трябваше да бъдат започнати и да се организират, добави той.

"Достатъчно дълго съм в системата, за да мога да съм наясно с нейните диспропорции или някои слабости. Работил съм през целия си живот и сега с действията си се стремя да съм в полза на хората, още повече, че те се обръщат към системата, когато имат сериозен проблем", допълни министър Кирилов.

"Не може с магическа пръчка, тъй като освен време, има и други обстоятелства – финансов ресурс, но ако не бях оптимист, нямаше да се съглася да заема тази длъжност", допълни той.

На въпрос дали би го разколебало участието на "ДПС-Ново начало" да остане в този кабинет, министър Кирилов каза: „Да не отиваме толкова далече, професията ни е такава, че живеем в днешния ден, в днешния час, при сегашните обстоятелства".