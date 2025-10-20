България

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Ако има такива, ще се наложат и административни санкции, каза още доц. Силви Кирилов

20 октомври 2025, 12:06
Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София
Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария
Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив
Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство
Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"
Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол
Среща

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2
Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

"Ако има факти и обстоятелства, разбира се, че ще поискам оставката на директора на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново". Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Той присъства на дискусия, посветена на проекта за национален план за мозъчните заболявания.

Силви Кирилов: До края на юни 2026 г. няма да има повишаване на таксата за посещение при личния лекар

Кирилов коментира въпроса за оставката, тъй като преди дни председателят на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов поска оставката на директора на институцията – Евгения Недева, както и оставката на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново заради замърсяването на въздуха в града в резултат на работата на местно предприятие.

По думите на министър Кирилов, има проблем между РЗИ и РИОСВ – всички проби на въздуха се правят от инспекцията по околната среда, а заключенията са от здравната инспекция.

"РЗИ няма право да прави пробовземания и да влиза на територията на предприятието, за да прави проверки. Ние имаме ангажимент. В момента там вървят проверки относно това има ли обективни обстоятелства да се докаже това замърсяване и какво е влиянието върху човека. Когато имаме резултат, ще дадем на РИОСВ становищата си", допълни министър Кирилов.

"Ако има някакви нарушения, ще се наложат и административни санкции", каза още той.

В отговор на въпрос дали ще остане на поста си, ако има промяна в правителството и "ДПС-Ново начало" участва в него, здравният министър заяви: "Това е политическо решение, което се взима на друго ниво, аз изпълнявам програма, която съм приел и съм се съгласил, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати".

"Съгласих се да изпълнявам тази длъжност, защото имаше проблем, имаше действия, които трябваше да бъдат започнати и да се организират, добави той.

Министър Силви Кирилов: Важни са всички в здравната система

"Достатъчно дълго съм в системата, за да мога да съм наясно с нейните диспропорции или някои слабости. Работил съм през целия си живот и сега с действията си се стремя да съм в полза на хората, още повече, че те се обръщат към системата, когато имат сериозен проблем", допълни министър Кирилов. 

"Не може с магическа пръчка, тъй като освен време, има и други обстоятелства – финансов ресурс, но ако не бях оптимист, нямаше да се съглася да заема тази длъжност", допълни той.

На въпрос дали би го разколебало участието на "ДПС-Ново начало" да остане в този кабинет, министър Кирилов каза: „Да не отиваме толкова далече, професията ни е такава, че живеем в днешния ден, в днешния час, при сегашните обстоятелства".

Източник: Десислава Пеева/БТА    
Силви Кирилов РЗИ Велико Търново
Последвайте ни
Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Toyota-та, която отказва да умре, вижте кой е кралят на дълголетието

Toyota-та, която отказва да умре, вижте кой е кралят на дълголетието

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

Свят Преди 1 час

В България няма приета дефиниция на "хладно оръжия"

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Свят Преди 2 часа

Той предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в ЕС

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Свят Преди 2 часа

Президентите на Русия и САЩ обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

България Преди 2 часа

Трагедията разтърси спортната общност и предизвика вълна от съчувствие в социалните мрежи

<p>Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие</p>

NYP: Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие

Свят Преди 2 часа

Защо бързата храна те кара да се чувстваш зле?

<p>Заради &quot;зловещи ритуали&quot;:&nbsp;Град забрани осиновяването на черни котки&nbsp;&nbsp;</p>

Град забрани осиновяването на черни котки заради "зловещи ритуали" на Хелоуин

Свят Преди 2 часа

"Целим да предотвратим всякакви мрачни практики", каза заместник-кметът на град Тераса, Ноел Дуке

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Свят Преди 3 часа

В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си

<p>Изборите в РСМ: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие</p>

Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие

Свят Преди 3 часа

Това сочат последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Крадците откраднаха девет безценните предмета, а според експерти властите имат седмица, за да ги октрият

<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 3 часа

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

<p>4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония</p>

Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

Любопитно Преди 3 часа

Четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие

<p>Българин е убит при нападение с нож&nbsp;в Атина</p>

Българин е убит при нападение с нож пред нощен клуб в Атина

Свят Преди 4 часа

Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

България Преди 4 часа

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, отбелязва той

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

България Преди 5 часа

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

България Преди 5 часа

"Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", споделя кметът на София

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Матей Казийски се надява отново да играе пред българска публика

Gong.bg

Кошмарна контузия за национал на България

Gong.bg

Масов срив в интернет: Най-популярните приложения в света спряха да работят

Nova.bg

За нова формула на кабинета "Желязков": Съветът за съвместно управление на среща във вторник

Nova.bg