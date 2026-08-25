Радостин Василев ще се кандидатира за президент

П П МЕЧ издигна лидера си Радостин Василев за кандидат за президент на предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. За вицепрезидент партията номинира енергийния експерт Красимир Манов.

Решението е взето на 25 август от Изпълнителния съвет на партията. От МЕЧ представиха Василев като адвокат и политик, завършил право в Софийския университет, а Манов - като сондажен инженер и финансист.

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След номинацията Радостин Василев заяви, че президентът трябва да бъде „гласът на хората“ и обединител на нацията. По думите му България е страдала достатъчно от лъжи, а политическият му път е бил свързан с борбата за истината. Той посочи, че вярва в успеха на кандидатурата си и заяви, че нищо на изборите не е предварително предопределено.

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Красимир Манов от своя страна каза, че ако двамата бъдат избрани, ще използват житейския си опит и експертизата си в полза на българските граждани, както е предвидено в Конституцията.