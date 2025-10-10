България

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

Карлос Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо

10 октомври 2025
Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар
Б ългарският щангист Карлос Насар отново записа името си в историята на световния спорт. 20-годишният феномен спечели третата си световна титла на първенството във Фьорде, Норвегия, като го направи по категоричен начин — с нов световен рекорд в изтласкването в категория до 94 килограма.

Така Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо.

Три световни титли, три различни категории

Световният шампионски път на Карлос започна още през 2021 г. в Ташкент, където той стана най-младият български световен шампион в категория до 81 кг. През 2024 г. той защити реномето си в Манама, Бахрейн, този път при 89 кг. А сега, във Фьорде, Насар спечели третата си световна титла, вече при 94 кг, като постави и нов световен рекорд в изтласкването.

„Да спечелиш титла е трудно, но да я защитаваш — още повече. А да го направиш в нова категория, с рекорд — това е нещо, което малцина в света могат“, коментират международните анализатори.

Олимпийски шампион и рекордьор

През 2024 г. в Париж Насар стана и олимпийски шампион, като постави два световни рекорда в същия ден. Това постижение го изстреля в глобалните спортни новини и го превърна в лице на българския спорт за новото поколение.

Освен това Карлос е многократен европейски шампион и държи рекорди в три различни категории – нещо, което рядко се среща дори при легенди на този спорт.

В елитния клуб на българските легенди

С третата си световна титла Насар вече е редом с някои от най-големите имена в историята на родните щанги:

  • Атанас Киров – трикратен световен шампион (1973, 1974, 1975)
  • Златан Ванев – трикратен шампион (1997, 1998, 2002)
  • Севдалин Маринов – също с три титли в края на 80-те

Но има една съществена разлика: Карлос постига своите три титли в три различни категории и то на възраст, когато повечето щангисти тепърва навлизат в елита.

На световната сцена Карлос Насар вече се споменава редом с легенди като Лаша Талакхадзе от Грузия – многократен световен и олимпийски шампион. Разликата е, че Насар още в ранните си години показва амбиция и потенциал да се нареди до най-великите.

Само на 20 години, Карлос Насар продължава да впечатлява със своята концентрация, дисциплина и увереност. За него спортът е не просто тежести и килограми – това е мисия. „Когато си на подиума и чуеш химна, всичко си заслужава“, казва самият той след победата.

Пътят напред

След тази трета световна титла и рекорд, всички погледи вече са насочени към следващите му предизвикателства – защита на олимпийското злато и, защо не, нови върхове в по-тежка категория. Едно е сигурно – Карлос Насар не просто вдига тежести, той вдига българския спорт на ново ниво.

