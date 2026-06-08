Над 70 земетресения и десетки пожари в Гърция

Н ад 70 вторични труса са регистрирани в Гърция през последното денонощие, съобщава гръцката телевизия "Антена".

Вчера в района на остров Евия, североизточно от Атина, имаше три последователни земетресения с магнитуд 4,3, 4,8 и 5,2 по Рихтер. През цялата нощ в района са засичани вторични трусове.

Рано тази сутрин близо до пристанището на острова беше регистриран трус с магнитуд 4,3 по Рихтер. Няма данни за пострадали. Съобщава се за щети, като се очаква да започне описването им. Днес училищата на острова останаха затворени.

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

В социалните мрежи са публикувани кадри със свлачища в района на планина Кандили, разположена в западната част на остров Евия.

Общо 64 пожара в горски и земеделски територии са възникнали на територията на Гърция през последните 48 часа, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация от противопожарните служби.

Според данните в преобладаващата си част пожарите са причинени от човешка небрежност при извършване на дейности на открито, предимно в селските райони.

Горски пожари и земетресение в Гърция

От противопожарната служба отбелязват, че високите температури през последните дни са благоприятствали възникването и бързото разпространение на пожарите. Повечето от тях са били овладени още в началния етап, без да бъдат застрашени населени места.

Картата за прогнозиране на риска от пожари за днес показва нисък риск от пожари за голяма част от страната и среден риск за областите Атика, включваща столицата Атина, разположения на североизток остров Евия, както и областите Беотия, Фтиотида и Фокида в Централна Гърция.

От 1 януари до 7 юни 2026 г. в Гърция са наложени общо 402 административни глоби на обща стойност 383 397 евро, а 71 души са били задържани за нарушения на законодателството, свързано с причиняване на пожари, посочва още гръцката обществена телевизия.

Над сто дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година, съобщи "Етнос". Устройствата ще бъдат на разположение на пожарната служба и на службата за гражданска защита. Целта е да се осъществява постоянен контрол над горските масиви.