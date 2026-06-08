България

Ще останат ли държавните училища без пари, позицията на МОН

От образователното министерство припомнят, че предвид ситуацията с държавния бюджет е въведена временна мярка

8 юни 2026, 20:52
Ще останат ли държавните училища без пари, позицията на МОН
Източник: iStock

З а последните два работни дни по сметките на държавните училища са преведени над 1 000 000 евро. Създадена е организация в Министерството на образованието и науката (МОН), така че всеки допълнителен разход, който имат тези образователни институции, се заявява и обезпечава своевременно. Това съобщи пресцентърът на МОН.

От образователното министерство припомнят, че предвид ситуацията с държавния бюджет е въведена временна мярка, която обхваща и държавните училища. Тя засяга около 250 държавни образователни институции, което е около 10 процента от всички училища в системата.

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Мярката се отнася до налични към момента неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет държавен бюджет. Месечните лимити продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции, както и досега. По този начин държавата гарантира, че няма да остане месец без финансово обезпечение. 

В условията на този режим няма да останат и необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти. При необходимост от допълнителни средства, извън издръжката им за конкретния месец, училищата заявяват към МОН допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности. 

Министерството на образованието и науката ще направи всичко възможно, за да гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени. След приемането на държавния бюджет мярката ще бъде преустановена, уверяват от образователното министерство.

Припомняме, че днес синдикатът „Образование“ към КТ „Подкрепа“ обяви стачната готовност на учителите и работещите в системата на средното образование по отношение на очакванията към бюджета за 2026 г., който правителството на Република България „готви на тъмно“

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
МОН държавни училища финансиране
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