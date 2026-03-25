България

Кандев: Петьо Петров - Еврото не е задържан в Сърбия

25 март 2026, 12:05
П етьо Петров, известен с прякора „Еврото“, не е задържан на територията на Сърбия. Това потвърди и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев по време на брифинг пред журналисти.

По-рано и вътрешният министър съобщи, че сръбските власти са потвърдили липсата на данни бившият следовател да се намира в страната.

„Към момента няма информация от колегите ни той да е засичан в съседна Сърбия“, посочи Кандев.

Петьо Петров е в неизвестност от повече от две години, след като беше обявен за издирване. Срещу него има повдигнато обвинение за документна измама в особено големи размери.

Случаят е свързан с разследване за изземване на значителни суми пари, злато и ценни монети от бизнесмените Илия и Явор Златанови. По данни от разследването, става въпрос за активи с висока стойност, около които възникват съмнения за неправомерни действия.

Името на Петьо Петров беше широко коментирано в публичното пространство покрай казуса, известен като „Осемте джуджета“, който предизвика сериозен обществен отзвук и постави въпроси за работата на правоохранителните органи и съдебната система.

Към момента издирването на Петров продължава, като българските власти поддържат контакт с партньорските служби в чужбина във връзка с установяването на местонахождението му.

Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

.

