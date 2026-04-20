България

Гл. комисар Кандев: Дадохме всичко от себе си

И.д. главен секретар на МВР: С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена

20 април 2026, 23:08
Гл. комисар Кандев: Дадохме всичко от себе си
Източник: БТА

"Дадохме всичко от себе си. Не като оправдание. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове".

Това заяви във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

"За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание. Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен. Знам, че една битка не поправя цяла система. Но знам, че всяка промяна започва с отказа да се примириш", посочи Кандев.

МВР: 181 сигнала за изборни нарушения от началото на деня

"Имаше натиск. Имаше съпротива. Но не само. С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена. Нищо от това нямаше да е възможно без непоколебимата подкрепа и вяра на премиера Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев. Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме. И ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало. България заслужава честен избор. Не утре. Не някога. Сега", добави Кандев.

Избори МВР Георги Кандев
