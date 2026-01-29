„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Р уският петролен гигант „Лукойл“, който е подложен на санкции от САЩ, обяви, че е сключил „споразумение“ с американската компания Carlyle за продажбата на своите активи в чужбина, предаде АФП.

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Руската група съобщи, че е „сключила споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH”, като уточни обаче, че сделката не включва активите, намиращи се в Казахстан.

На 15 януари службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза за продажбата на чуждестранни активи на „Лукойл“.

Документът разрешава воденето на преговори и сключването на договори с „Лукойл“, свързани с продажбата на международните активи на компанията. Срокът бе удължен до 28 януари и се отнася както за самия руски петролен производител, който притежава активи в чужбина, така и за всички дружества, в които „Лукойл“ пряко или непряко държи дял от най-малко 50%.

През октомври 2025 г. Съединените щати, Европейският съюз и Обединеното кралство включиха руската петролна компания „Лукойл“ в санкционен списък. Ръководството на компанията беше принудено спешно да търси купувач за международните си активи. Първият кандидат беше търговската компания Gunvor, но Министерството на финансите на САЩ не даде разрешение за сделката, както и за няколко последващи кандидати.

Съобщава се, че стойността на активите на „Лукойл“ възлиза на 22 млрд. долара.