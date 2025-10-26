Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!

Д етето, пострадало в района на Седемте рилски езера, е преминало подробни прегледи и изследвания в Детската притовошокова зала на болница "Пирогов" и след преценка на медицинския екип остава в детската неврохирургия в лечебното заведение. Това съобщиха на сайта си от "Пирогов".

Те информират, че транспортираното в болницата момченце е с височинна травма.

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

В събота от Планинската спасителна служба на БЧК казаха, че детето се е плъзнало по снежна пряспа и е получило травми на главата и други охлузвания. Инцидентът е станал около 15:00 часа на 25 октомври.

Планински спасители от отряда в Дупница са оказали първа помощ, транспортирали са пострадалото дете до мястото, където го е чакал медицински хеликоптер, а след това е откарано в лечебното заведение.