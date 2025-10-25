България

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

Майката на пострадалото дете потвърди, че то е контактно

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!

ГЕРБ-СДС оттегля

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

8-годишно момченце е паднало в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът е станал в следобедните часове в района на езерото Окото, съобщава NOVA.

По първоначална информация детето е с травма на главата. На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.

След оказана първа помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче. След като кацнал на площадката на болница „Света Екатерина”, с линейка пациентът е откаран до най-голямата спешна болница у нас. От „Пирогов” потвърдиха за NOVA, че детето е транспортирано в  и е прието за лечение в Отделението по неврохирургия.

Майката на пострадалото дете потвърди, че то е контактно.

