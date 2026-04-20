Какви нарушения записаха камерите в изборната нощ

Р едица нарушения при броенето в изборната нощ показа видеонаблюдението.

В Буковлък една от секционните комисии подпечатва бюлетина в присъствието и със съгласието на кандидат депутат, предава БНТ.

Пропуснат печат на една от бюлетините предизвика напрежение в секцията. В крайна сметка председателката на комисията подпечатва бюлетината и я слага при валидните.

В друга секция, отново в Буковлък, също са пропуснали да подпечатат бюлетина.

"Според ЦИК това е невалидно! Ами, слагаме си я в невалидните!", решават в комисията.

Трета секция в Буковлък е дала две бюлетини на един гласоподавател. Едната е с отбелязан вот, но без печати, а втората е празна и е подпечатана.

Следва обсъждане: "Понеже грешката е наша, не е на човека, да не му анулираме гласа.Ако искаш, удари два печата там и готово. Няма значение на коя партия е. Да, ние не сме гледали партията."

Записите още показват, че секционните комисии масово не спазват указанията на ЦИК и изсипват урните на масата вместо да вадят бюлетините една по една. На много места камерата е твърде далеч и не се вижда какво се случва при броенето. Въпреки указанията, много комисии не показват бюлетините пред устройствата за видеонаблюдение.

По последни данни от 22:00 часа в изборната нощ, автоматичните доклади от видеонаблюдението, изпращани към Министерството на електронното управление, Централната избирателна комисия и регионалните избирателни комисии, показват, че от всички 11 653 избирателни секции видеоизлъчване не е имало в 168. Това означава, че в 98.56% от всички секции видеонаблюдението е било включено и е излъчвало, предава NOVA.

Този резултат е почти идентичен с предходните избори, тези през октомври 2024 г., когато покритието на видеоизлъчването е било 98%.

Минута след 20:00 часа първите над 680 секции пуснаха камерите и обявиха край на изборния ден. Започна битката с камерите, а други бързаха да отворят урните. В една от секциите на Буковлък броенето на място в секцията премина пред погледа на Кирил Петков. Проверка на NOVA установи, че само за 15 минути комисията отчете 12 невалидни бюлетини.

На места изискването за видимост не беше спазено, заради устройство, поставено прекалено далеч или член на комисията пред камерата. А с напредването на вечерта напрежението се покачи.

85% от обажданията в контактния център на МЕУ от избирателни секции са били свързани със сканиране на погрешния QR код. Членовете на избирателните комисии са опитвали да сканират създадения от МЕУ QR код за незрящи гласоподаватели, вместо този за стартиране на видеоизлъчването. МЕУ е предоставило съответните насоки и е осигурило съдействие на всички запитвания.

Единични запитвания са били свързани с липса на QR кодове, замръзнал екран, неспирно сканиране на QR кода или работа на брояча на излъчването при замръзнал екран. Кол центърът на МЕУ бе на разположение на избирателните комисии до 24:00 часа на изборния ден.

Едва 110 от всички 9354 машини за гласуване са дали дефекти в изборния ден, което съставлява 1,18%. Това е почти два пъти по-добър резултат спрямо предходните избори, когато дефектиралите машини са представлявали 2% от всички. Проблеми със софтуера не са регистрирани.

В подготовката на предсрочните парламентарни избори на 19 април задълженията на Министерството на електронното управление обхващаха удостоверяване на машините, а именно контрол върху софтуера, неговото защитено изграждане и последващ мониторинг на инсталацията с цел гарантиране надеждността на машинния вот, както и осигуряването на техническите аспекти на видеонаблюдението.

С решения на ЦИК за първи път МЕУ изготви специални QR кодове за незрящите гласоподаватели, от които те можеха да се информират за кандидатските листи. В допълнение МЕУ осигури и тактилни шаблони за незрящи в 400 секции в 5 избирателни района - София-град, Пловдив-град и Благоевград.

МЕУ все още не разполага с данни колко незрящи граждани са гласували с тактилни шаблони.