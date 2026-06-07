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Руски дрон порази съоръжение за съхранение на ядрено гориво край Чернобил

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници

7 юни 2026, 13:00
Руски дрон порази съоръжение за съхранение на ядрено гориво край Чернобил
Източник: AP/БТА

Р уски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в района на Чернобилската атомна електроцентрала, съобщиха украинските власти, цитирани от "Ройтерс".

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници.

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

В отделни изявления Генералният щаб на украинските въоръжени сили и държавната агенция за управление на зоната около Чернобил съобщиха, че е била частично повредена сграда, използвана за приемане на контейнери с отработено ядрено гориво.

Според украинските власти към момента на удара в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво. След атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Не се съобщава за жертви или пострадали.

Обектът се намира на около 15 километра от Чернобилската АЕЦ.

"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

До момента Русия не е коментирала официално твърденията за удара.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е ударила съоръжение за съхранение на ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил в "изключително подла" атака, информира Ройтерс.

"Днес руснаците отново удариха специалната територия около Чернобилската атомна електроцентрала. "Шахед" удари една от сградите на Централизираното хранилище за отработено гориво", написа той в X.

"Изключително критично инфраструктурно съоръжение - и изключително подла руска атака", посочи Зеленски.

Зеленски: Руски дрон удари АЕЦ "Чернобил" (ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Москва, че системно застрашава ядрената безопасност.

"Това не е първият случай, в който руските сили излагат на риск украински ядрени съоръжения", заяви той в публикация в социалната мрежа X. По думите му действията на Русия представляват "ядрен шантаж" и създават неприемливи рискове за сигурността.

Русия с обвинениe към Украйна за дрон, нанесъл удар "на метри от атомнаа централа"

През февруари 2025 г. украинските власти съобщиха за друг инцидент, при който руски дрон повредил защитната конструкция над разрушения четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ. Москва отхвърли тези обвинения. Украйна и Русия многократно са си разменяли обвинения и за атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала, която е под руски контрол и е най-голямата ядрена централа в Европа.

Международната агенция за атомна енергия нееднократно е предупреждавала, че военните действия в близост до ядрени обекти увеличават риска от сериозен инцидент и заплашват безопасността на целия регион.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
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