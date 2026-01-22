Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор

„Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов“.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков след официалната церемония, която се състоя в Давос, Швейцария. В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент.

„Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“, заяви Желязков. Премиерът специално подчерта, че за България няма финансов ангажимент.

„Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от Съединените американски щати, така и от международната общност“, отбеляза министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков припомни, че Николай Младенов дълги години представлява достойно България като специален пратеник за Близкия изток на Организацията на обединените нации и изрази увереност, че под неговото ръководство ще бъде установен траен и устойчив мир в Газа. Желязков посочи още, че страната ни традиционно е в много добри отношения както с Държавата Израел, така и с Палестина, което е гаранция, че ролята на България се оценява като конструктивна и изключително ползотворна. „Затова и присъствието на Николай Младенов начело на възстановяването и институционалното укрепване на Газа, е изключително важно“, добави Желязков.

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

„Мирът и сигурността в региона на Близкия изток винаги са били от стратегически важно значение за България“, коментира министърът на външните работи Георг Георгиев,

който е част от водената от премиера Желязков делегация в Давос за Световния икономически форум. Министър Георгиев обясни, че постигането на мир е предпоставка за предотвратяване на миграционна криза, подобно на тези, които сме виждали в близкото минало.

„Мирът в Близкия изток е и предпоставка за сигурността и безопасността в нашия регион, но също и в цяла Европа“, категоричен беше министърът на външните работи. Георгиев изтъкна, че страната ни е външна граница на Шенгенското пространство, а близостта на региона на Близкия изток до България предопределя в много голяма степен процесите и архитектурата на сигурност, включително на Балканите. „От тази гледна точка за България постигането на мир в Газа е изключително важно решение“, допълни министър Георгиев.

Министърът на външните работи подчерта, че България подкрепя 20-точковия план на президента Тръмп за постигане на мир в Газа, а също и Плана за Газа, който беше одобрен с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

„Двете са неразривно свързани и не на последно място фактът, че именно българин е върховният представител за Газа, който ще бъде част от Изпълнителния комитет към борда, за мен това е признание както за невероятната работа, която господин Младенов ще свърши, така също и за капацитета, който ще бъде инвестиран в подкрепа на мира в региона на Близкия изток“, допълни външният ни министър.

Георг Георгиев подчерта още веднъж, че участието на България в Борда за мир под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп не води до финансов ангажимент за страната ни. „Финансовите приноси са доброволни. Нито една държава не е задължена за такъв“, каза още той и допълни, че взетите от Борда решения нямат автоматично прилагане в територията на която и да е от държавите членки.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Подкрепа за присъединяването на България към Света за мир, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп изрази и Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало“.

„Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес“, заяви Пеевски.

„Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони“, подчерта Пеевски..

„За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред“, добави Пеевски.

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

„Да, България“ обаче категорично осъди „опасните и нелегитимни действия на правителството по присъединяването на страната ни към т. нар. Съвет за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп“.

„Премиерът в оставка Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Тръмп. Това е грешно и опасно действие на това правителство, което вече няма легитимност да взема такива решения, това е и пробив срещу общата политика на ЕС. България се превръща в Троянски кон и застава заедно с Орбан“, каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Той изтъкна, че „единствено България и Унгария от ЕС се нареждаме заедно с Беларус и други държави с тоталитарни режими в тази група. Не следва да имаме място там, особено преди това да бъде обсъдено като обща позиция на ЕС. Ние нееднократно сме казали, че мястото на България е в сърцето на Европа, че Европа трябва да бъде единна и не трябва да бъде пробивана от една или друга по-слаба държава-членка на ЕС“, посочи Божанов.

Той поздрави Николай Младенов за избора му за върховен представител за Газа, но уточни, че Съветът за мир на Тръмп не е само за Газа.

Народният представител, конституционалистът доц. Атанас Славов, подчерта, че действията на премиера Желязков и външния министър Георгиев са в директна колизия с няколко конституционни принципа и разпоредби. Той напомни, че според чл. 4 от Конституцията на Република България страната ни участва в изграждането и развитието на ЕС, което означава, че всяка външнополитическа инициатива трябва да бъде консултирана с ЕС. Чл. 24 пък изисква българската външна политика да следва принципите на международното право, а Съветът за мир цели да ерозира тези принципи и да обезсмисли и дублира ООН. Трето, конституцията изисква при присъединяването ни към международни организации, за каквато претенция има този Съвет за мир, това задължително да става след вземане на решение от Министерския съвет, предварителни консултации и задължително ратифициране на международен договор от парламента.

„Нищо от това не се случи“, каза Славов и добави, че премиерът на Италия Мелони е отказала присъединяване към този формат именно заради несъответствие с принципите на италианската конституция.

Според съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, България се присъединява към Съвета за мир, защото „Пеевски е под тежки санкции от САЩ и той много иска да се сложи на Тръмп“.

Мирчев и също подчерта, че единствените две държави от ЕС, които са и най-бедните - Унгария и България, са в този съвет на Тръмп.

„Президентът Радев не предприема никакъв ход - най-подозирания за Троянски кон. Прави го Бойко Борисов с неговото правителство по искане на Делян Пеевски. България за пореден път се превръща в Троянски кон на ЕС“, каза партийният лидер.

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

„Ние от „Демократи за силна България“ сме убедени, че днешното появяване на премиера в оставка Росен Желязков, седмици след като беше принуден да се оттегли вследствие на най-големите антикорупционни протести, е най-големият външнополитически гаф за последните две десетилетия – за по-дълъг период, отколкото България е член на Европейския съюз,“ заяви евродепутатът от ДСБ Радан Кънев.

По думите му, „това явяване не е просто дипломатическа грешка, а пряка заплаха за националната сигурност и унижение за всеки български гражданин“.

Радан Кънев посочи, че т. нар.Съвет за мир на Доналд Тръмп „не е нищо повече от лична прищявка на американския президент, обявена като негова лична организация, в която той е едноличен пожизнен ръководител, и която следва да обслужва неговите външнополитически авантюри“.

„Последната такава авантюра е агресивната заплаха срещу Дания и Гренландия – срещу държава членка на ЕС и НАТО, един от най-дългогодишните и устойчиви съюзници на САЩ“, каза Кънев и допълни, че е последвал „арогантен натиск и заплахи с икономическа принуда срещу онези европейски държави, които имаха смелостта и достойнството да заемат единна позиция в защита на Дания“.

„Мястото на България беше сред тези държави. Мястото на България е в силен и единен Европейски съюз, който да се противопоставя на подобни заплахи и форми на изнудване“, подчерта евродепутатът.

Радан Кънев акцентира и върху позицията на Европейския парламент: „В Европейския парламент резолюциите срещу това арогантно и агресивно поведение бяха гласувани единодушно, включително от партиите на националистите и т.нар. крайна десница, които традиционно флиртуват с Доналд Тръмп. Защото не можеш да бъдеш европейски националист и да допускаш твоя съюзна, съседна европейска държава да бъде подлагана на подобен натиск.“

По думите му, „явяването на г-н Желязков днес, в компанията на маргинални диктатори от различни държави, е унижение за българските граждани“.

„Затова казваме и че това е заплаха за нашата сигурност – защото нашата сигурност днес е в силна и единна Европа, заедно със съюзниците ни от Обединеното кралство, Канада и Норвегия – държави членки на НАТО, които ясно, категорично и недвусмислено подкрепиха Дания в този труден момент“, заяви Кънев.

В заключение евродепутатът подчерта: „Ние сме дълбоко убедени, че българските граждани няма да се подложат на това унижение. Българските граждани са достойни европейци – за разлика от част от политическите си лидери.“

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

„Вчера е имало заседание, на което е даден мандат на премиера в оставка Росен Желязков. Нито можем да променим датата на поканата, нито можем да променим датата, на която се провежда тази инициатива. Мисля, че друг политик се концентрираше толкова много върху датите. Ние се концентрираме върху съдържанието“, заяви Деница Сачева от ГЕРБ.

Според нея е важно България да има своя глас по отношение на въпросите свързани със сигурността.

„Ние сме гранична зона по отношение на Близкия изток, по отношение на миграцията. Като такава държава, продължаваме да изпълняваме най-съвестно и отговорно нашите ангажименти. И това по никакъв начин не противоречи на интереса на Европейския съюз. Ние ще продължим да бъдем част от всички решения, свързани с европейския консенсус. И най-вече, разбира се, това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа Близкият изток да бъде зона, която не е източник на конфликти. Имаме достатъчно време да убедим всички в Народното събрание, че това решение е добро за България“, допълни Сачева.

В Съвета за мир влизат общо 22 държави освен САЩ - Аржентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларус, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Мароко, Монголия, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства, Узбекистан и Виетнам. Единствените членки на ЕС в списъка са България и Унгария.