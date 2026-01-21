Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

"България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп!"

Това заяви в позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало".

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

"По повод публикуваната информация, че президентът в оставка Румен Радев е получил от президента на САЩ Доналд Тръмп покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, призовавам президентът Радев незабавно да я внесе в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет за да осъществи последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир", заявява Пеевски.

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

"За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони", смята Пеевски.

"Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", допълва Пеевски.