България

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

Страната ни е готова да обсъди конструктивната ѝ роля в новата инициатива, се казва в позицията на външното ни министерство

17 януари 2026, 17:33
Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите
100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете
Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете
Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято
Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота
Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

"България приветства обявяването на началото на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа на президента Тръмп, подкрепен от Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Формирането на Съвета за мир, Изпълнителния съвет, както и назначаването на Национален комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, са важни стъпки към стабилизиране и реконструкция на региона". Това се казва в позиция, разпространена от МВнР, съобщи NOVA.

"Подчертаваме важното значение на изпълнението на всички точки от Плана, включително разоръжаване на Хамас, предоставяне на хуманитарна помощ на всички нуждаещи се и реконструкция на Газа. Бившият министър на външните работи на Република България Николай Младенов, който поема важната роля на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет, е дипломат с продължителен опит в Близкия изток, който като Специален пратеник на ООН за БИМП се ползва с доверието на всички страни в конфликта и на международните посредници", се казва още в позицията.

"Подкрепяме изпълнението на Всеобхватния план и изразяваме готовност за евентуален национален принос. България ще продължи да подкрепя усилията за постигане на траен мир и сигурност в Близкия изток, като сме готови и да обсъдим конструктивна роля на страната ни в новата инициатива.

Източник:  NOVA    
Газа План за мир Близък изток България ООН Николай Младенов реконструкция хуманитарна помощ прекратяване на конфликта стабилизиране
Последвайте ни
100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

Определиха Алеята на славата в Холивуд като

Определиха Алеята на славата в Холивуд като "най-лошата" туристическа дестинация

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Китайската премиум вълна бавно се надига в Европа

Китайската премиум вълна бавно се надига в Европа

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Двойка отмени сватбата си, за да спаси любимия си лабрадор

Любопитно Преди 1 час

Приблизително шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца на левия си заден крак

Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците

Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците

Свят Преди 1 час

По-рано Хаменей определи като престъпник Доналд Тръмп

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Свят Преди 2 часа

Украинското правителство обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор тази седмица след руските удари

,

Възстановено е движението в пътния участък Ловеч – Изворче

България Преди 2 часа

В продължение на повече от два часа и половина пътят остана затворен и беше въведен обходен маршрут и в двете посоки

.

„Кроношпан“ подаде план за спиране във Велико Търново

България Преди 3 часа

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 3 часа

Риалити герои ще откриват нови вкусове и ще се смеят до сълзи всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

11-годишен застреля баща си заради видео игра

11-годишен застреля баща си заради видео игра

Свят Преди 5 часа

Полицията съобщава, че в деня на инцидента е бил рожденият ден на детето. То влязло в спалнята, крещейки: „Татко е мъртъв“

Принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Любопитно Преди 5 часа

Херцогинята на Съсекс се включи в нова тенденция в социалните мрежи, при която потребителите споделят свои снимки от 2016 г., за да отбележат изминалото десетилетие

Григор Димитров

Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

България Преди 6 часа

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г.

Тежката катастрофа край Ловеч

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

България Преди 6 часа

На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Любопитно Преди 6 часа

На нейно място за ролята на Парън Тейт е избрана звездата от „Барби“ Марго Роби

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Свят Преди 7 часа

Твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че приемането на парацетамол по време на бременност е свързано с аутизъм при децата, беше опровергано от голям обзор на наличните доказателства

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Любопитно Преди 7 часа

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Любопитно Преди 8 часа

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

Самолет на American Airlines

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Свят Преди 8 часа

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Федерални служители в Сейнт Пол, щата Минесота

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Свят Преди 10 часа

Министерството на правосъдието на САЩ разследва длъжностни лица от щата Минесота, включително губернатора Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Гала с обувки като на Анджелина Джоли

Edna.bg

Честит рожден ден, Джим Кери... човекът, който ни разсмя, за да ни каже истината

Edna.bg

Христо Янев: Не играем добър футбол, има обяснение

Gong.bg

Официално: Кристиан Димитров подписа нов договор с Левски

Gong.bg

Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря

Nova.bg

Глоба от 100 лева за зъболекарката, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел

Nova.bg