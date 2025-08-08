България

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

Защо мъж бе глобен за превишена скорост, заснета от тринога, няколко пъти по едно и също време?

8 август 2025, 08:34
Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна
От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране
До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес
Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени
Огън в гората на Шуменското плато

Огън в гората на Шуменското плато
Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско
Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA
Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора"

Ш офьор получи три електронни фиша от КАТ за едно и също нарушение, заснето по едно и също време от тринога на оживен столичен булевард. Фишовете са с една дата и час, но с различни нарушения за превишена скорост при ограничение от 40 км/ч. На първия е минал с 56 км/ч, а на следващите два съответно с 57 км/ч и 58 км/ч, съобщи NOVA.

„Доброволно отидох в КАТ да ми връчат всички фишове, които имам. Служителят също забеляза, че трите са по едно и също време и място”, разказа Иво Генов.

От полицията обясняват, че въпросната грешка се е случила, защото когато мъжът е преминал през камерата е увеличил скоростта.

„Вчера след като се е свързах с вас, ми звъннаха от КАТ и ми съобщиха, че два от фишовете са анулирани”, поясни Генов.

Повече гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
КАТ Фишове Глоби Превишена скорост Електронни фишове Нарушения на пътя Анулиране на фиш Шофьори Камери за скорост Абсурд
Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

Как да разпознаем фалшивото евро

Как да разпознаем фалшивото евро

Котката ми маркира жилището с урина - как да се справя

Котката ми маркира жилището с урина - как да се справя

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

Свят Преди 10 минути

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

България Преди 1 час

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута

7-годишно момче създаде проста игра с карти и се превърна в милионер

Любопитно Преди 2 часа

Алекс Бътлър изобретил изключително успешна игра с карти, наречена „Тако срещу Бурито“

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

България Преди 2 часа

Пламна и Шуменското плато

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Свят Преди 2 часа

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

България Преди 2 часа

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Вертолетът се е ударил в далекопроводи

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Технологии Преди 2 часа

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Свят Преди 9 часа

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

България Преди 10 часа

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Свят Преди 11 часа

Нетаняху: Имаме намерение да го направим

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 12 часа

Камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Свят Преди 13 часа

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски изрази съмнения в информацията

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Свят Преди 14 часа

Сделката ще увеличи общия обем на доставяния газ на Египет до 130 милиарда кубически метра

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Изпълнителният директор на Intel е в сериозен конфликт на интереси

