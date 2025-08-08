Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

Ш офьор получи три електронни фиша от КАТ за едно и също нарушение, заснето по едно и също време от тринога на оживен столичен булевард. Фишовете са с една дата и час, но с различни нарушения за превишена скорост при ограничение от 40 км/ч. На първия е минал с 56 км/ч, а на следващите два съответно с 57 км/ч и 58 км/ч, съобщи NOVA.

„Доброволно отидох в КАТ да ми връчат всички фишове, които имам. Служителят също забеляза, че трите са по едно и също време и място”, разказа Иво Генов.

От полицията обясняват, че въпросната грешка се е случила, защото когато мъжът е преминал през камерата е увеличил скоростта.

„Вчера след като се е свързах с вас, ми звъннаха от КАТ и ми съобщиха, че два от фишовете са анулирани”, поясни Генов.

