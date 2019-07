И звънредно положение беше обявено на израелското летище „Бен Гурион”, след като се очаква пътнически самолет на българска авиокомпания да направи аварийно кацане, съобщи „Дойче Веле” (Deutsche Welle).

На борда на самолета има 152 пасажери, а машината е тежки повреди на колесниците.

Местни медии съобщиха, че самолетът ще лети ниско, за да могат експерти да инспектират щетите преди кацането. Очаква се и военни самолети да излетят, за да докладват за повредите на самолета.

Tel Aviv: Emergency services are on high alert as a flight with 152 passengers onboard from Cologne, Germany is expected to land shortly in Ben Gurion Airport with severe landing gear damage. pic.twitter.com/t84BlYyeSZ