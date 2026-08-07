Извънредни проверки на БАБХ по борсите за плодове и зеленчуци

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И звънредни проверки на БАБХ по борсите за плодове и зеленчуци. Инспекторите проверяват произхода, качеството на продукцията, придружаващите документи и взимат проби за лабораторен анализ за наличие на пестициди.

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Екипите на Агенцията по храните са на борсата в Първенец от рано тази сутрин. Появата на проверяващите стресна голяма част от търговците и повечето от тях затвориха обектите си.

„Проверяваме предимно сезонните плодове и зеленчуци - дини, праскови, пипер. Също така се проверяват придружаващите документи, сертификатите и транспортните документи, за да се удостовери идентичността и произходът. Това касае всички пресни плодове и зеленчуци, независимо дали са с произход от ЕС, от трети страни или от български производители”, каза пред NOVA Алекси Ахмед, началник отдел „Контрол на храните” в областната дирекция на БАБХ.

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Изследването за пестициди включва над 100 вида остатъчни вещества от препарати за растителна защита. Резултатите стават готови в рамките на деня или до следващия работен ден.

„Когато получим несъответстващ резултат, се извършват всички действия по проследимост на съответната партида. Тя се изтегля от пазара и се насочва или за унищожаване, или се връща на изпращача”, каза Алекси Ахмед.