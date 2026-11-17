Н ад 10 души бяха задържани при мащабна полицейска операция срещу предполагаема организирана престъпна група за пране на пари. Разследващите са разкрили мрежа от фиктивни дружества, през чиито банкови сметки са преминали преводи за над 10 милиона евро.

Акция и арести заради схема за измами и пране на пари

Акцията е проведена едновременно на множество адреси в седем области - Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. В операцията са участвали служители на отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ в Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“ и дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП. Действията са осъществени под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Според разследващите схемата е действала чрез множество фирми, регистрирани в България и чужбина на имената на хора с ограничени финансови възможности. Дружествата не са извършвали реална стопанска дейност, а са служели за прикриване на произхода на средства, придобити от инвестиционни измами и други престъпления.

Българи в схеми с онлайн банкиране за над 1 млн. евро

През банковите сметки на фиктивните компании са преминали общо над 10 милиона евро. При претърсванията са иззети множество веществени доказателства, сред които и значителна сума пари.

Засега не се съобщават самоличността на задържаните и конкретната им роля в предполагаемата престъпна схема. Разследването продължава, като полицията проследява финансовите потоци и установява останалите участници.