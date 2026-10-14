България засилва наблюдението в Черно море, ще придобива 20 системи за борба с дронове

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Б ългария е засилила наблюдението в Черно море след ударите срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на страната. Предприети са допълнителни мерки за наблюдение и защита, включително разполагане на средства за кинетично въздействие и две системи безпилотни летателни апарати за разузнаване в териториалното море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна.

Експерти предупреждават за нови атаки в Черно море: Готова ли е България да се защити?

По думите му е засилено радиолокационното наблюдение, а част от допълнителните способности позволяват разузнаване и по-навътре в изключителната икономическа зона на България, предава DarikNews.bg

Стоянов уточни, че не може да предостави повече подробности за предприетите мерки заради изискванията за сигурност, тъй като изслушването в парламента е открито.

„Изпратили сме писма, с които искаме морско патрулиране и средства за наблюдение и целеуказване във въздуха. Стремим се да придобием допълнителни способности към нашите, така че да имаме по-пълна картина“, обясни министърът.

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България планира да придобие 20 системи за борба с дронове

България участва в инициативата „Drone Edge“ и е заявила проект за придобиване на 20 системи за борба с безпилотни летателни апарати на стойност 80 млн. евро чрез европейския механизъм SAFE. Предвижда се системите да бъдат 10 мобилни и 10 стационарни.

„Никога не съм казвал, че България ще излезе от инициативата „Drone Edge“. Всеки момент се очаква да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи“, заяви Стоянов.

Той обясни, че инициативата представлява виртуален пазар за бъдещо разработване и съвместно закупуване на системи за противодействие на дронове.

Страната ни ще се включи и в отделен проект за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Предвидена е задължителна годишна вноска от 220 000 евро, а продължителността на проекта е три години.

България ще подготви искане за участие, като очакванията са страната да се присъедини към инициативата до 30 октомври, съобщи министърът.

Вертолетите „Пантер“ чакат ремонт в Румъния

Стоянов коментира и състоянието на вертолетния парк на българските въоръжени сили. По думите му вертолетите AS 532 AL Cougar от авиобаза „Крумово“ се използват основно, тъй като машините „Пантер“ са в Румъния от декември 2025 г. заради неремонтирани двигатели.

Министърът съобщи, че вече има рамково споразумение и подготвен договор за ремонта им, който се очаква да бъде подписан скоро. Целта е вертолетите да бъдат върнати в България.

Стоянов заяви, че въпреки трудностите страната разполага с възможности да реагира на ситуацията в Черно море, но търси допълнителни способности и съдействие от съюзниците си.

В отговор на въпрос министърът уточни още, че не е присъствал на среща с началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов, който е бил на посещение в България миналата седмица.