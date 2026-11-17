Д есет деца са ранени при инцидент на ескалаторите в търговски център "Галерия" в Белград, предаде регионалната телевизия Ен1. Седем от тях са пострадали сериозно при падането, докато три първоначално са били характеризирани като леко ранени, отбелязва телевизията.

И десетимата пострадали са транспортирани до спешния център в сръбската столица, като става въпрос за деца на осем и девет години – пет момчета и пет момичета.

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От Спешната служба потвърдиха пред Ен1, че са получили обаждането в 14:33 ч., след което на мястото са изпратени пет екипа.

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От управата на търговския център добавиха, че компетентните служби са оказали незабавна помощ на пострадалите и че полицията провежда разследване за установяване на обстоятелствата около инцидента.