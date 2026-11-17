С АЩ разрешиха продажбата на българския и румънския бизнес на сръбската петролна компания „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС), която управлява бензиностанциите „Газпром“ у нас. Приходите от сделките обаче ще останат блокирани в сметка в САЩ, а компанията няма да може свободно да се разпорежда с тях.

Това става ясно от специален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, за който съобщават сръбските медии „Инсайдер“ и агенция Бета, цитирани от БГНЕС.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

Разрешението обхваща продажбата на българското дружество NIS Petrol EOOD на компанията „Уни Енерджи“ и на румънското NIS Petrol SRL на Argenta S.R.L. Така американските власти дават зелена светлина за двете конкретни сделки, но поставят сериозни ограничения върху получените средства.

Всички приходи трябва да бъдат преведени по лихвоносна блокирана сметка в американска финансова институция. Парите не могат да бъдат прехвърляни на лица под санкции на САЩ или към сметки в Русия без допълнително разрешение. Лицензът не отменя санкциите срещу НИС и е валиден до 31 май 2027 г.

Още през лятото на 2025 г. стана ясно, че НИС планира да се изтегли от българския пазар. В края на юли съветът на директорите на сръбската компания одобри продажбата на българското дружество заради затрудненията с дейността му в страната.

Като потенциален купувач се появи „Уни Енерджи“ – компания, която търгува с горива на едро и дребно и е акционер в „Авиа България“, притежаваща бензиностанции у нас.

Във връзка с намерението за придобиване на бизнеса Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за сделката. Тя засяга мрежата от 22 бензиностанции, които работят под марката „Газпром“.

През първата половина на 2025 г. пазарният дял на НИС е 2,6% от общия пазар на моторни горива в България, а при продажбите на дребно – 1,9%.

Санкциите принудиха НИС да преосмисли присъствието си в региона

Решението за продажба на активите в България и Румъния е част от по-широкото оттегляне на сръбската компания от двата пазара на фона на американските санкции.

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

На 10 януари 2025 г. САЩ включиха НИС в санкционния си списък заради руското участие в капитала ѝ. Според Вашингтон мерките целят да ограничат приходите, които могат да бъдат използвани от Русия за финансиране на войната в Украйна.

„Газпром“ и дъщерното му дружество „Газпромнефт“ притежават общо 56,15% от акциите на НИС, а останалият дял е собственост на сръбската държава.

Историята на руското участие в компанията започва през 2008 г., когато Сърбия продава 51% от НИС на „Газпромнефт“ за 400 млн. евро. През май 2022 г. руският холдинг прехвърля 6% от дела си на компанията майка „Газпром“.

НИС има ключово значение за сръбската енергетика. Тя е единствената компания в страната, която извършва проучване и добив на нефт, както и преработката му в рафинерията в Панчево. Дружеството се занимава и с добив на природен газ.

Продажбата на активите в България и Румъния ще позволи на НИС да приключи присъствието си на тези пазари, но ограниченията на OFAC означават, че компанията няма да получи свободен достъп до средствата от сделките. Така изтеглянето ѝ от региона ще стане възможно, но финансовият контрол върху приходите ще остане в ръцете на американските власти.