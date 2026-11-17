С АЩ извършиха няколко атаки срещу южния ирански остров Кешм, разположен в Ормузкия проток, съобщи местен ирански представител.

„Американските удари по обекти на остров Кешм не са причинили щети на жилищни, търговски или инфраструктурни обекти“, заяви Ахмад Нафиси, заместник-губернатор на южната провинция Хормозган, цитиран от официалната иранска информационна агенция ИРНА.

„Ситуацията на остров Кешм е под контрол, а всички спасителни, обслужващи и изпълнителни служби са в пълна готовност“, добави той.

„Във вторник вечерта на остров Кешм са били чути пет до шест експлозии“, съобщи ИРНА.

Иран отправи предупреждение към САЩ след удар по радар в Бахрейн

По-рано през деня Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е извършил атака с дронове срещу радарна система в Бахрейн, използвана от САЩ, предаде АФП.

„Тази сутрин бойни дронове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция проведоха прецизна операция срещу радарна система, използвана от американските сили във военновъздушната база „Шейх Иса“ в Бахрейн“, съобщи информационният сайт на гвардейците Sepah.

В публикацията се посочва, че атаката е в отговор на „многократните нарушения на иранското въздушно пространство от американски военни дронове“.

От началото на войната в Близкия изток в края на февруари Техеран се опитва да ограничи корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, като настоява плавателните съдове да използват единствено маршрути, одобрени от Ислямската република. Иран редовно атакува кораби, които преминават през протока без негово разрешение.

В отговор САЩ наложиха морска блокада на иранските пристанища и оказват съдействие на танкерите при преминаването им през протока, през който обичайно се транспортира около една пета от световните доставки на петрол.

През последните седмици Техеран многократно съобщава за запалили се кораби в протока, като често твърди, че те са се натъкнали на морски мини.

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Иранските въоръжени сили заявиха днес, че три петролни танкера са се натъкнали на морски мини при опит да преминат през Ормузкия проток.

Наскоро американските военни съобщиха, че са прочистили от мини всички основни плавателни маршрути през водния път.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което ръководи американските военни операции в региона, заяви миналия месец, че от лятото насам е помогнало на държавите от Персийския залив да изнесат през Ормузкия проток 1,5 милиарда барела петрол.